Togg’un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu ile 2023 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sunacağını açıkladı.

4 FARKLI NFT SEÇENEĞİ OLACAK

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ile Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenmiş olan NFT’ler, bu 2023 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecekler. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine, söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.