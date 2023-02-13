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Merkez Bankası aralık ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık aralıkta 5 milyar 910 milyon dolar oldu.

Böylece 2022 genelinde cari açık 48 milyar 769 milyon dolara ulaştı. 2022'de cari açık 2021'e göre yüzde 574 yükseldi. Böylece cari açık son 9 yılın zirvesine çıktı.

Yıllara göre ödemeler dengesi (milyon dolar):

Yıl Cari denge 2006 -31.161 2007 -36.946 2008 -39.425 2009 -11.360 2010 -44.620 2011 -74.402 2012 -47.278 2013 -55.092 2014 -38.020 2015 -26.625 2016 -26.668 2017 -39.955 2018 -20.151 2019 10.796 2020 -31.888 2021 -7.232 2022 -48.769

NET HATA VE NOKSANDA TARİHİ ZİRVE

2022'de altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 50 milyar 793 milyon dolar fazla verdi.

Aralık ayında net hata ve noksan kaleminden girişler 428 milyon dolar oldu. Böylece 2022 genelinde bu kalemden girişler bir önceki yıla göre yüzde 1372'lik artışla 24 milyar 200 milyon dolara çıktı. Bu net hata ve noksan kalemindeki tarihi zirve oldu.

NET 580 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATIŞI

Merkez Bankası verilerine göre aralık ayında Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 89 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımlarında ise 828 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net alış ve hisse senedi piyasasında 580 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

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