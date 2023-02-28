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2022 büyüme rakamları açıklandı

Türk ekonomisi 2022'de yüzde 5.6 büyüdü. TÜİK verilerine göre 2021'de 9.539 dolar olan kişi başı gelir 2022'de 10.655 dolara çıktı

Giriş: 28.02.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
2022 büyüme rakamları açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türk ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüdü.

2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176.589 TL, ABD doları cinsinden 10.655 olarak hesaplandı. 2021'de kişi başı gelir 9.539 dolar seviyesindeydi.

TÜİK verilerine göre 4. çeyrekte GSYH'deki artış bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9, bir önceki yıldaki aynı çeyreğe göre ise yüzde 3.5 oldu.

İNŞAATTA DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21.8, hizmet faaliyetleri yüzde 11.7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8.7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5.8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.3, sanayi yüzde 3.3 ve tarım sektörü yüzde 0.6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 8.4 azaldı.

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