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Çalışanların ekonomiden aldığı pay son 3 yılda sert düştü

2022 yılında kişi başı gelir 2017'den bu yana ilk kez 10.000 doların üzerine tırmanarak 10.655 dolara çıktı. Ancak çalışanların ekonomiden aldığı payın 3 yıl üst üste sert bir şekilde düşmesi sebebiyle gelirdeki bu artış tam olarak hissedilemedi. Maaş ödemelerinin gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH'deki payı 2021'de yüzde 26.9 iken 2022'de yüzde 23.7'ye geriledi. Söz konusu oran 2019'da yüzde 31.3 seviyesindeydi. Yani çalışanların ekonomiden aldığı pay 3 senede 7.6 puan düştü. Buna karşılık işverenlerin ekonomiden aldığı pay 2021'de yüzde 46.9 iken yüzde 48.8'e yükseldi. 3 yılda şirketlerin ekonomideki payı 6.1 puan yükseldi

Giriş: 28.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Çalışanların ekonomiden aldığı pay son 3 yılda sert düştü
Çalışanlar 3 yıldır kayıpta
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TÜİK 2022 büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2022 genelinde yüzde 5.6'lık büyüme kaydetti. 2022 büyümesi tahminlerin hafif üzerinde gelirken kişi başı gelir de 2017'den bu yana ilk kez 10 bin doların üzerine tırmandı.

2021'de 9 bin 592 dolar olan kişi başı gelir geçen yıl 10 bin 655 dolara yükseldi. Kişi başı gelir ilk olarak 2008 yılında 10 bin dolar sınırının üzerine tırmanmıştı. Ancak küresel durgunluğun da etkisiyle 2009'da 9.044 dolara gerilemiş, ertesi yıl ise yeniden 10 bin 629 dolara çıkmıştı. 2013 yılında ise 12 bin 582 dolarla rekor kırdı. 2013-2020 yılları arasında dolar bazında kişi başı gelir her yıl düşerken son 2 yılda yeniden yükselişe geçti.

Ancak kişi başı gelir artmasına rağmen maaş ödemelerinin ekonomideki payının 4 yıl üst üste gerilemesiyle çalışan kesim yaşanan bu artışı tam olarak hissedemedi.

Yıl Kişi başı gelir ($)
2002 3.608
2003 4.739
2004 6.021
2005 7.376
2006 7.971
2007 9.735
2008 11.018
2009 9.044
2010 10.629
2011 11.289
2012 11.675
2013 12.582
2014 12.178
2015 11.085
2016 10.964
2017 10.696
2018 9.793
2019 9.195
2020 8.600
2021 9.592
2022 10.655

1 YILDA 3.2 PUAN GERİLEDİ

Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH 2022 yılında 15 trilyon 6 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl toplam işgücü ödemeleri ise 3 trilyon 559 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yani iş gücü ödemelerinin GSYH'deki payı yüzde 23.7 oldu. 2021 yılında söz konusu oran yüzde 26.9 seviyesindeydi.

Yani çalışanların ekonomiden aldığı payda 1 yılda 3.2 puanlık bir kayıp yaşandı. 2019 yılında maaş ödemelerinin payı yüzde 31.3'e ulaştıktan sonra bu hesaplamaya göre 3 yıl üst üste düşüş yaşadı.

2022'de maaş ödemelerinin ekonomi içerisindeki payı ayrıca 1998 yılına kadar giden veri setindeki en düşük oran oldu. Yani 24 yıldır çalışanların ekonomiden aldığı pay bu kadar düşük olmamıştı.

İŞVERENİN PAYI 1.9 PUAN YÜKSELDİ

2022 yılında net işletme artığı yani işletmelerin elde ettiği gelirin GSYH'deki payı ise 7 trilyon 323 milyar liraya çıktı. Böylece gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH'de işverenlerin payı yüzde 48.8'e ulaştı. 2021'de söz konusu oran yüzde 46.9 seviyesindeydi.

Toplam işgücü ödemeleri ve brüt işletme artığı/karma gelirin GSYH'deki payları:

Yıl Toplam işgücü ödemeleri (%) Brüt işletme artığı/karma gelir (%)
1998 26,5 50,3
1999 27,7 47,7
2000 26,7 47,5
2001 24,9 46,6
2002 25,0 47,6
2003 25,1 48,0
2004 24,9 48,6
2005 24,9 48,9
2006 24,7 48,8
2007 25,6 49,0
2008 25,6 48,5
2009 26,7 46,3
2010 26,9 45,9
2011 26,4 47,1
2012 27,7 45,9
2013 27,8 45,6
2014 28,7 45,4
2015 29,1 44,7
2016 32,0 41,9
2017 30,2 44,2
2018 30,0 44,3
2019 31,3 42,7
2020 29,3 43,9
2021 26,9 46,9
2022 23,7 48,8

Söz konusu hesaplama işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı esas alınarak da yapılıyor. Burada da tablo değişmiyor. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 30.1 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52.5'ten yüzde 54.5'e yükseldi.

İşgücü ödemelerinin payı burada da 3 yıl üst üste düşüş yaşadı.

Yıllara göre işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı (%):

2015 31,2
2016 36,5
2017 34,5
2018 33,8
2019 35,1
2020 33,1
2021 30,1
2022 26,5

TÜKETİM HARCAMALARI DA ARTTI

Çalışanların ekonomiden aldığı pay düşüş gösterirken özellikle enflasyon etkisiyle ihtiyaçların öne çekilmesiyle tüketimde yükseliş yaşandı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2022 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 19.7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 57.5 oldu. 2021'de tüketim harcamalarının GSYH'deki payı yüzde 55.1, 2020'de yüzde 56.4, 2019'da yüzde 57.4 olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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