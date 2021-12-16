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2022 AGİ ne kadar oldu? Son dakika: Evli, bekar, çalışan AGİ'ler

2022 AGİ ne kadar oldu? Son dakika: Evli, bekar, çalışan AGİ'leri

2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili beklenen açıklama geldi. İşte evli, bekar, çalışan vatandaşlarımız için 2022 AGİ oranı...

16.12.2021 - 15:44 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2022 yeni asgari ücret zammı belli oldu. 

     

     

  • ASGARİ ÜCRET 2022 YILI İÇİN 4.250 TL OLARAK BELİRLENDİ

  • AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

    Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, 

  • evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

     

  • İŞTE 2022 AGİ TABLOSU

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