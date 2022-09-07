2 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, bütçe dostu cihaz arayışına girdi. Sizler için 2000 TL'ye alabileceğiniz akıllı telefon modellerini derledik...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."