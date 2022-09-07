2 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, bütçe dostu cihaz arayışına girdi. Sizler için 2000 TL'ye alabileceğiniz akıllı telefon modellerini derledik...
2 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ
Reeder P13 Blue Plus
Ekran: 6,08 inç 600 x 1280 (SD) Piksel IPS, 232 PPI, damla çentikli ekran
Tasarım: 9,8 mm kalınlık, 171 gram ağırlık, plastik çerçeve plastik arka yüzey
İşlemci: 2,0 GHz 4 Çekirdekli MediaTek Helio A22 (MT6761) 12 nm
AnTuTu Puanı (v8) : 70.000 puan civarı
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB, microSD var
Ön Kamera: 5 MP ön kamera
Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP 720p video çeken çift arka kamera
Batarya: 4080 mAh
İşletim sistemi: Android 10 Q
En Düşük fiyat: 1899 TL
Hiking A22
Ekran: 6,35 inç 720 x 1560 (HD+) Piksel IPS, 271 PPI, punch hole ekran
Tasarım: 8,33 mm kalınlık, 170 gram ağırlık, plastik çerçeve plastik arka yüzey
İşlemci: 1,6 GHz 8 Çekirdekli Unisoc SC9863A (28nm)
AnTuTu Puanı (v8) : 103.300 puan civarı
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB, microSD var
Ön Kamera: 8 MP ön kamera
Arka Kamera: 16 MP + 0,3 MP 1080p video çeken çift arka kamera
Batarya: 3600 mAh
İşletim sistemi: Android 10 Q
En Düşük fiyat: 2050 TL
Samsung Galaxy J7 Pro
Ortalama Fiyatı: 1.999 TL
Ekran Boyutu: 5.5 İnç
Dahili Depolama: 32 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 3600 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Hızlı Şarj: Yok
5G: Yok
4.5G Desteği: Var
Casper VIA M4
Ortalama Fiyatı: 1.900 TL
Ekran Boyutu: 5.5 İnç
Dahili Depolama: 16 GB
Bellek (RAM): 2 GB
Batarya Kapasitesi: 3000 mAh
Hat Sayısı: Tek Hat
Hızlı Şarj: Yok
5G: Yok
4.5G Desteği: Var
Vestel Venus V7
Ortalama Fiyat: 1.900 TL
Ekran Boyutu: 6.21 İnç
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 4050 mAh
Hat Sayısı: Çift Hat
Hızlı Şarj: Yok
5G: Yok
4.5G Desteği: Var
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