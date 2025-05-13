19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 19 Mayıs bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda öğrenciler, 19 Mayıs Pazartesi günü okulların durumunu gündemine aldı. Peki, "19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?" İşte detaylar...
- 1
19 Mayıs için bekleyiş başladı. Türkiye genelinde tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 19 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, "19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak, özel sektör çalışacak mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.
- 3
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.
-
- 4
19 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE, İŞÇİLERE RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs özel sektöre ve işçilere de resmi tatil oluyor. Fakat bazı iş alanlarında resmi tatillerde de hizmet vermek gerekiyor. Durum böyle olduğunda ise resmi tatilde çalışanlar mesai ücreti alıyor.