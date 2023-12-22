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        Haberler Ekonomi Para 17 yılın ardından ilk depo ihalesi - Para Haberleri

        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sistemdeki likidite fazlasını çekmek için 2006'dan bu yana ilk kez 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:31
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        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
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        TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

        Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

        TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

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