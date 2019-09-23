23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da tüm vatandaşların kişisel verilerinin sızdığı ortaya çıktı. Siber güvenlik kuruluşu Eset’in edindiği bilgiye göre, sızdığı düşünülen 18 gigabyte boyutundaki veri, Ekvador vatandaşlarının isimleri, doğum tarihleri, adresleri, kimlik numaraları, aile bilgileri, otomobil ruhsat numaraları gibi kişisel bilgilerden oluşuyor.
Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Ekvador’da neredeyse her bir vatandaşın oldukça geniş çaplı veri saldırısından etkilendiğine inanılıyor. Kısa süre önce Ekvador vatandaşlarının çoğu hakkındaki kişisel verilerin saklandığı bir Elasticsearch sunucusunda yanlış yapılandırma keşfedildi.
ABD’deki Miami kentinde barındırılan ancak Novaestrat adındaki Ekvadorlu bir danışmalık şirketine ait olduğu düşünülen sunucu, uzunluğu bilinmeyen bir süre boyunca korumasız bırakılmıştı.
18 gigabyte boyutunda olan veri önbelleği; ad ve soyadları, doğum tarihleri, adresler, telefon numaraları, kimlik numaraları, aile bilgileri, mali bilgiler ve otomobil ruhsat numaraları dahil çeşitli kişisel bilgilerden oluşuyordu.
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu Eset’in edindiği bilgiye göre araştırmacılar, veri sızıntısından 20 milyona yakın kişinin etkilenmiş olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu sayıya çifte kayıtlar ve ölenlerin kayıtlarının da dahil olduğu belirtiliyor.
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Sızıntının, 11 Eylül tarihinde Ekvador’un Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi’nin (EcuCERT) müdahalesiyle durdurulduğu öğrenildi. Bu arada Ekvador'un Telekomümikasyon Bakanlığı, Novaestrat’ın verileri yasa dışı yollarla ele geçirdiğini açıkladı. Ekvador İçişleri Bakanlığı da Novaestrat firmasının genel müdürünün gözaltına alındığını duyurdu.
Güvenliği sağlanmamış veritabanına, araştırmacılar durumu fark etmeden önce kötü niyetli kişilerin erişip erişmediği bilinmiyor. Uzmanlar, veri sızıntısıyla ifşa olan kişisel bilgilerin, hedefli sosyal mühendislik kampanyalarına odaklanan dolandırıcıların işine yarayabileceğine dikkat çekiyor.
Ekvador’da yaşanan bu olaydan birkaç hafta önce de Şili’de ülke nüfusunun yüzde 80'ine ait kişisel veriler, yine korumasız bir Elasticsearch kümesi nedeniyle başka bir “ülke çapında sızıntı” sırasında savunmasız kalmıştı. Yine kredi kuruluşu Equifax’ta iki yıl önce meydana gelen bir veri ihlalinde siber korsanlar, ABD nüfusunun yarısı ve yüz binlerce Kanada ve İngiltere vatandaşıyla ilgili kapsamlı kişisel verileri çalmıştı.
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