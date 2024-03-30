16 yaşındaki Kademcan 'kız meselesi' nedeniyle öldürülmüştü! Bir kişi tutuklandı
Kocaeli'de 16 yaşındaki Kademcan Çiçek'in 'kız meselesi' yüzünden göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü olayda 20 yaşındaki M.E. tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' sebebiyle çıkan, Kademcan Çiçek'in (16) göğsünden tabancayla vurularak öldüğü olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. (20) tutuklanırken, E.K.D. (20) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, geçen 26 Mart gecesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.E. tabancayla ateş açtı. Bir mermi Kademcan Çiçek'in göğsüne isabet etti.
Fotoğraf: DHA
2 ŞÜPHELİ'DEN 1'İ TUTUKLANDI
Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, kurtarılamadı. Çiçek'in cenazesi önceki gün toprağa verildi.
Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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