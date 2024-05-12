16 kez ehliyetsiz yakalanan gencin feci sonu

16 KEZ EHLİYETSİZ, 2 KEZ DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILMIŞ

Hayatını kaybeden araç sürücüsü Şen'in daha önce de 16 kez ehliyetsiz, 2 kez de alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.