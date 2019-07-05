Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ülkelerin mevcut verilerinin ve siber hakimiyet alanlarının kendilerinin dijital toprakları olduğunu belirterek, "Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız, hem de toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemiyle paylaşarak değere dönüştüreceğiz" dedi.

Teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'un katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Koç, kişisel ve ticari verilerin hızlı artışının, verilerin depolanmasını, depolanma alanlarının artmasını ve bunların yönetilmesi gibi süreçleri ortaya çıkardığını söyledi.

Dijital dönüşüm sürecinin beraberinde bir takım riskleri de getirdiğine değinen Koç, "Bu konuda biz yerli ve milli teknolojileri benimsiyoruz, kurulacak ekosistemler, alınacak yatırım kararları, en önemlisi de siber saldırılar sonucu kaybedilecek hayati veriler diğer risk alanları oluşturmaktadır. Milli güvenliğin temininde siber güvenlik temel unsurlardan biridir. Sürekli değişen siber saldırılar giderek daha sık ve yıkıcı olmaktadır" dedi.

Verinin ve ‘Big Data’nın önemine dikkat çeken Koç, "Bugün burada açtığımız veri merkezi ile verinin korunması konusunda önemli adım atıyoruz. Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız, hem de toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemiyle paylaşarak değere dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da dünyadaki veri hacminin katlanarak arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla hem bizim Türkiye'deki yatırım altyapısı hem de Türkiye'ye kazandırmaya çalıştığımız global yatırımcılar anlamında veri merkezleri giderek daha büyük bir ihtiyaç haline geliyor. Buradaki gibi yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz."

BULUT TEKNOLOJİSİNİ YERLİLEŞTİRECEK

Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin bütçesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını söyledi. Varank,"En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak" dedi.

Dijital dönüşümde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ gibi bir vizyonla yola çıktıklarını aktaran Varank, TÜBİTAK eliyle, dijitalleşme alanında Ar-Ge ve yenilik projelerine son 7 yılda 1.6 milyar liradan fazla destek verdiklerini belirterek, bu desteklerden depolama ve veri analitiği projelerinin yüzde 10 pay aldığı bilgisini verdi.

EKONOMİYE 5 YILDA 2 MİLYAR TL'LİK KATKI

Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) İnanç Erol ise şunları söyledi:

"Yerli içerik, yerli yazılım, yerli bulut ülkemizin ekonomik olarak gelişimine, ihracatına ve uluslararası rekabete muhakkak çok ciddi fayda sağlayacaktır. Bu verilerin kesintisiz, güçlü altyapılara ihtiyacı bulunmaktadır. Bizim, Türkiye’de üretilen Milli Veriyi ülke dışına göndermeye ihtiyacımız yoktur, olmamalıdır. Dijital çağı yakalayan, 'kendi verisinin sahibi ve koruyucusu' bir Türkiye olmak için 'milli veriyi' ülkemizde tutmak amacıyla harekete geçtik ve yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla işte karşınızda gördüğünüz bu teknolojik sanat eserini ülkemize kazandırdık."

Bu yatırımla 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Erol, yurt dışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını ve şimdiden 3 yabancı ülkenin veri merkezlerinden hizmet aldığını bildirdi. Erol, veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında bin kişiden fazla istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.