Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda; çalışan, çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan, Bağ-Kur kaydı olan, sandıktan ikinci bir emekli ücreti alan ve süreli çalışan emeklilerin 5 bin TL’lik ikramiyenin kapsamı dışında bırakılması konusunda, “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu” değerlendirmesini yapmıştı.

Bu uygulamanın, çiftçi ve esnaf emeklilerinin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Çalışma ve Maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim” demişti.

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TEKLİF YARIN MECLİS’E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi yarın TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

ASGARİ ÜCRETTE 14 BİN TL SINIRI

Çalışan kesimlerde bir diğer beklenti de asgari ücret… Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanacak ve yılsonuna kadar asgari ücreti belirleyecek. Buradaki zam oranıyla ilgili de kamu ayağında gereken çalışmalar yapıldı. Asgari ücretin uluslararası piyasalarda rekabetçilik açısından 13 bin 500-14 bin TL sınırında olacağı belirtiliyor.

Görüştüğüm yetkililer, 14 bin TL sınırının aşılmasının güç olduğunu belirtse de bu konuda da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kararı vereceğini ifade ediyorlar. Asgari ücretin 14 bin TL’ye çıkarılması yüzde 25’e yakın bir artış anlamına geliyor. Çalışanların beklentisi bunun üzerinde bir artış olması yönünde.

Enflasyon hedefleri yönünden önümüzdeki yıl asgari ücrete yıl içinde ikinci bir artış beklenmiyor. Bu nedenle asgari ücret görüşmelerinin işçi-işveren ve hükümet ölçeğinde, çetin pazarlık ve müzakerelere sahne olması bekleniyor.