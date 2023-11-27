Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.072,26 %1,41
        DOLAR 28,9083 %0,13
        EURO 31,6655 %0,21
        ALTIN 1.872,25 %0,76
        FAİZ 40,86 %-0,46
        GÜMÜŞ GRAM 23,07 %2,10
        BITCOIN 36.866,00 %-2,02
        GBP/TRY 36,5189 %0,32
        EUR/USD 1,0949 %0,03
        BRENT 80,18 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 3.061,14 %0,76
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te… - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatı sonrasında, çalışan-çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL, ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM'ye geliyor.

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 27.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis'te…
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda; çalışan, çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan, Bağ-Kur kaydı olan, sandıktan ikinci bir emekli ücreti alan ve süreli çalışan emeklilerin 5 bin TL’lik ikramiyenin kapsamı dışında bırakılması konusunda, “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu” değerlendirmesini yapmıştı.

        Bu uygulamanın, çiftçi ve esnaf emeklilerinin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Çalışma ve Maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim” demişti.

        REKLAM

        TEKLİF YARIN MECLİS’E GELİYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi yarın TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        ASGARİ ÜCRETTE 14 BİN TL SINIRI

        Çalışan kesimlerde bir diğer beklenti de asgari ücret… Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanacak ve yılsonuna kadar asgari ücreti belirleyecek. Buradaki zam oranıyla ilgili de kamu ayağında gereken çalışmalar yapıldı. Asgari ücretin uluslararası piyasalarda rekabetçilik açısından 13 bin 500-14 bin TL sınırında olacağı belirtiliyor.

        Görüştüğüm yetkililer, 14 bin TL sınırının aşılmasının güç olduğunu belirtse de bu konuda da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kararı vereceğini ifade ediyorlar. Asgari ücretin 14 bin TL’ye çıkarılması yüzde 25’e yakın bir artış anlamına geliyor. Çalışanların beklentisi bunun üzerinde bir artış olması yönünde.

        Enflasyon hedefleri yönünden önümüzdeki yıl asgari ücrete yıl içinde ikinci bir artış beklenmiyor. Bu nedenle asgari ücret görüşmelerinin işçi-işveren ve hükümet ölçeğinde, çetin pazarlık ve müzakerelere sahne olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Habertürk Anasayfa