18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MAGA hisseleri olarak bilinen teknoloji devleri Microsoft, Apple, Amazon ve Google'ın hisseleri, petrol krizi ve koronavirüs kaynaklı piyasalardaki sert düşüş ile birlikte eridi.
Piyasalardaki satış dalgası ve borsalardaki ani düşüşle birlikte dört büyük teknoloji devinin piyasa değeri, en yüksek değerine ulaştığı şubat ayından bu yana 1.3 trilyon dolar düştü.
Dow Jones ve S&P 500 endeksini kasıp kavuran ve ayı piyasasına sokan koronavirüs salgını yüksekten uçan teknoloji devlerini de affetmezken teknoloji devlerinin hisseleri yüzde 20 ila 30 arasında düşerek ayı piyasasına girdi. En büyük satışı yiyen Alphabet hisseleri yüzde 29.3 düştü. Microsoft ve Apple ise sırasıyla yüzde 26.9 ve yüzde 25.4 değer kaybetti.
Her ne kadar S&P 500 ortalamasına göre daha iyi performans gösterseler de, yazılım devi Microsoft'un piyasa değerindeki kayıp bu süreçte 405.2 milyar dolar ile zirvede yer aldı. Onu 371.8 milyar dolarla Apple, 311.1 milyar dolar ile Google'ın çatı şirketi Alphabet takip etti. Elektronik ticaret devi Amazon ise 239.4 milyar dolar değer kaybetti.
Her biri 1 trilyon doların üzerinde değere sahip şirketlerden sadece Apple ve Microsoft artık bu unvana sahip. Bu şirketler şubat ayı ortasında tarihi zirvelerini görerek rekor kırmıştı.
Apple, virüs etkisiyle 27 Mart'a kadar Çin hariç tüm dünyadaki perakende mağazalarını kapatmış ve iPhone tedariğinde yaşanan sorun nedeniyle çeyrek satış hedeflerini yakalamasının zor olduğunu belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!