Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.070,74 %-0,10
        DOLAR 32,3760 %0,10
        EURO 34,9868 %-0,09
        ALTIN 2.325,91 %0,24
        FAİZ 47,77 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 26,02 %0,17
        BITCOIN 69.746,00 %-1,37
        GBP/TRY 40,9321 %-0,04
        EUR/USD 1,0779 %-0,09
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.802,86 %0,24
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet 10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi - Teknoloji Haberleri

        10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi

        Vodafone, global araştırma şirketi Gartner tarafından, 10'uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi. 16 organizasyonun değerlendirildiği global liderler ligi olan Gartner Magic Quadrant 2024'te, "Vizyon Bütünlüğü" ve "Uygulama Becerisi" alanlarında Vodafone lider oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        IoT teknolojisinde lider seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone, Dünya Çapında Yönetilen IoT Bağlantı Hizmetleri Gartner Magic Quadrant 2024’te üst üste 10’uncu kez birinci seçilerek kırılması zor bir rekora imza attı. 16 organizasyonun değerlendirildiği Gartner Magic Quadrant 2024’te Vodafone, “Vizyon Bütünlüğü” ve “Uygulama Becerisi” alanlarında lider olarak konumlandı.

        Vodafone Business, özellikle son 10 yıldır dijital taraftaki büyümenin en büyük anahtarı olarak görülen IoT tarafına yaptığı yatırımlarla güvenilir ağ bağlantısı, küresel kapsama alanı ve özel uzman desteği gibi hizmetleri paralelinde dünyanın en büyük IoT sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Microsoft ile 10 yıllık stratejik ortaklığını duyuran ve bu iş birliği doğrultusunda 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Vodafone Business, üretken yapay zekâ ve bulut teknolojilerinden yararlanan Avrupa ve Afrika’da 300 milyondan fazla işletme, kamu sektörü kuruluşu ve tüketici için dijital hizmetleri dönüştürecek.

        İHTİYAÇLARA YÖNELİK YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konu hakkında, “Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle de Vodafone Business olarak kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz. IoT, yapay zekâ, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla da işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü şirketlerimize sunuyoruz. Kısacası sunduğumuz yenilikçi teknoloji hizmetleriyle Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da Vodafone Grubu’nun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Vodafone Business olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Habertürk Anasayfa