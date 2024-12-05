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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama 10 ülkede en çok indirilen uygulama Trendyol oldu - Teknoloji Haberleri

        10 ülkede en çok indirilen uygulama Trendyol oldu

        Trendyol kasım kampanyalarını bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak 15 ülkede birden gerçekleştirdiği belirtildi. Böylece 90 bin satıcının ürününü yurt dışındaki kullanıcılarıyla buluşturduğunu duyuran firma, bu dönemde yurt dışından 250 milyon ziyaret aldı ve 10 ülkede de en çok indirilen uygulama olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:36
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        10 ülkede en çok indirilen uygulama
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        Trendyol bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kasım kampanyalarını Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya’da aynı anda yürüttüğünü açıkladı.

        Bununla birlikte şirket kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten, avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sunduğunu da belirtti.

        25 MİLYON GÜNLÜK AKTİF KULLANICI

        Kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan Trendyol’un, kampanya süresince e-ihracat yapan satıcı sayısı 90 bine ulaştı. Trendyol Kasım ayında 250 milyon kez yurt dışı ziyareti aldığı da vurgulandı.

        YURT DIŞI PAZARLARIN GÖZDESİ 'SAKLAMA KABI'

        Türkiye’den en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurt dışı pazarlarda ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş’ten geldi. Kampanya süresince Trendyol üzerinden toplamda 120 milyon ürün satıldı. Uygulama kasım kampanyaları boyunca da 10 ülkede en çok indirilen aplikasyon olarak öne çıktı. Üç büyük ilin dışında en fazla e-ihracat yapan iller ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri oldu. En fazla talebi moda kategorisinden ürünler görürken, Körfez’de tencere, Doğu Avrupa’da ve Azerbaycan’da ev tekstili ile ev içi düzenleyiciler en çok tercih edilen ürünler olarak sıralandı. Saklama kapları da bu dönemde öne çıkarak; yurt dışı pazarlarda en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

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