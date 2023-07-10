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        10 dakika şarj ile 1200 km menzil

        Toyota'dan elektrikli araçlarda devrim niteliğinde bir değişikliğin açıklaması geldi. Japon üretici elektrikli otomobillerde kullanılan pillerin ağırlığını, boyutunu ve maliyetini yarıya indirmesini sağlayacak teknolojik bir atılım yaptığını belirterek, yeni teknoloji pillerle araçların 10 dakika içerisinde hızlı şarj ile 1200 km menzile ulaşabileceğini açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 12:07
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
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        Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki Toyota, 2025 yılına kadar sıvı bazlı akülere kıyasla avantajlar sunan gelişmiş katı haldeki (Solid State) akülerine sahip otomobilleri piyasaya sürme planını açıklamıştı.

        Lityum iyon pillere göre çok daha hafif ve güvenli olduğu belirtilen bu pil teknolojisini elektrkli otomobillere entegre etmek için çalışmalar yapan Japon üretici, kullanılan malzemenin üretimini basitleştirdiğini ve keşfi, şarj sürelerini önemli ölçüde azaltarak sürüş menzilini artırabilecek önemli bir sıçrama olarak tanımladı.

        "HEM SIVI HEM KATI BATARYADA VERİMLİLİK ARTACAK"

        Japon otomobil firmasının karbon nötrlüğü araştırma ve geliştirme merkezi başkanı Keiji Kaita, "Hem sıvı hem de katı hal pillerimiz için, mevcut pillerin çok büyük, ağır ve pahalı olduğu durumu büyük ölçüde değiştirmeyi hedefliyoruz, potansiyel açıdan, tüm bu faktörleri yarıya indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaita, şirketin pilleri daha dayanıklı hale getirmenin yollarını geliştirdiğini ve artık 10 dakika veya daha kısa sürede şarj olabilen 1.200 km menzilli bir katı hal pili yapabileceğine inandığını vurguladı. Toyota'nın hedefinin 2027 yılına kadar lityum iyon pillerden katı hal (Solid State) pillerin üretimine geçmek olduğu yönünde.

        "SEKTÖRDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLABİLİR"

        Birmingham Üniversitesi'nde işletme ekonomisi profesörü olan David Bailey, Toyota'nın iddialarının gerçeğe dönüşmesi durumunda, elektrikli otomobillerin geleceği için bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Bailey, "Genellikle prototip aşamasında yapılan atılımlar daha sonra ölçeklendirmek zor oluyor. Eğer gerçek bir atılımsa, sektörde bir oyun değiştirici olabilir. Elektrikli otomobillerin kutsal kâsesi olabilir" ifadelerini kullandı.

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