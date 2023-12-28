Dev AVM'lerden konkordato kararı

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Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Kurumlardan konuya ilişkin, “Bu kararı hem AVM’lerimizi hem de tüm paydaşlarımızı korumak adına aldık. Şirketlerimizin ve 1500 mağaza ile yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lerimizin gerek iş gerek finansal süreçlerinde hiçbir aksama yaşanmaması yönünde ve hukukun bize tanıdığı hak çerçevesinde geçici mühlet kapsamında faaliyetlerimizi daha sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz. Buradaki temel amacımız iş sürekliliğini sağlamaktır. Bu süreçte tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi kesintisiz sürdürmeye, iş gücümüzü korumaya ve daha sağlam bir finansal temel oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yapıldı.