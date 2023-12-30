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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi bankada işlem yapacaklar dikkat! - Merak Edilenler Haberleri

        1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi bankada işlem yapacaklar dikkat!

        1 Ocak'ta bankalar açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. Pazartesi günü bankalarda iş yapacaklar merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:51
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        • 1

          Yılbaşı için geri sayım başladı. 1 Ocak yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI?

          Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

        • 3

          1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

          Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.

        • 4

          2 Ocak Salı günü ise tüm Bankalar saat 09.00'da açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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