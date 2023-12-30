1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak Pazartesi bankada işlem yapacaklar dikkat!

Yılbaşı için geri sayım başladı. 1 Ocak yeni yılda Pazartesi gününe denk geliyor. Önümüzdeki Pazartesi günü bankalarda işlem yapacaklar ise merak içerisinde "1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...