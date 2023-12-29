Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılının son günlerine girilirken, yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Yılbaşı için plan yapanlar, 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, "1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?" İşte 31 Aralık ve yılbaşı gününe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...