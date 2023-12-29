1 Ocak resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?
Yeni yıl için geri sayım sürerken, 1 Ocak resmi tatil mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, hizmet sektörü ve bazı özel kurumlar hizmet vermeye devam etmektedir. Yeni yıl hazırlıklarını sürdüren öğrenci ve çalışanlar 1 Ocak yeni yılın hangi güne denk geldiğini ve yılbaşında kaç gün tatil yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte 1 Ocak 2024 yılbaşı günü okulların ve kurumların çalışma durumu...
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Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılının son günlerine girilirken, yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Yılbaşı için plan yapanlar, 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, "1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?" İşte 31 Aralık ve yılbaşı gününe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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1 OCAK 2024 PAZARTESİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.
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31 ARALIK TATİL Mİ YOKSA YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatil günü olarak kabul edilmiyor ancak bu sene 31 Aralık Pazar gününe denk geldiği için yılbaşı tatili hafta sonu ile birleştiği için üç güne çıkıyor.
30 Aralık Cumartesi 2023 - hafta sonu tatili
31 Aralık Pazar 2023 - hafta sonu tatili
1 Ocak Pazartesi 2024 - resmi yılbaşı tatili
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1 OCAK 2024 OKULLAR AÇIK MI?
1 Ocak resmi tatil olarak ilan edildiği için 1 Ocak günü eğitim olmayacak dolayısıyla okullar da kapalı olacak.
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2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Tarih Tatil
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı