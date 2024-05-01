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        Haberler Gündem Politika 1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması

        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Ankara'da Sincan Belediyesi işçileriyle karşıladı. 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı tartışmalarına değinen Işıkhan, "Belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek tüm sendika başkanlarımız orada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Bazen eleştiriler geliyor ama biz sendikalarımızın bu önemli gününü orada kutlamalarını zaten sağlıyoruz. Ama bu süreçte marjinal ve art niyetli gruplara da asla izin vermememiz lazım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 05:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 05:18
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        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ziyaret ettiği Sincan Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Işıkhan, Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşılamak üzere, ilk olarak Sincan Belediyesinin temizlik işleri garajına geldi.

        Birim yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Işıkhan, işçilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

        Işıkhan, sokakların temiz kalması için verdikleri emekten dolayı işçilere teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Bakan Işıkhan, daha sonra belediyenin fen işleri garajındaki işçiler ile Osmanlı Mahallesi semt pazarındaki temizlik görevlilerine ziyarette bulunarak, işlerinde kolaylık diledi.

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        "ÇALIŞMA MECLİSİ, ÖNEMLİ BİR İSTİŞARE MECLİSİ"

        Işıkhan, işçileri ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29-30 Nisan'da düzenlenen 13. Çalışma Meclisinin 5 yıl aradan sonra toplandığını belirterek, bunun önemli bir istişare meclisi olduğunu söyledi.

        Mecliste işçi, işveren ve memur konfederasyonları ile sendikalardan yöneticilerin çalışma hayatının yapısal sorunlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdiğini belirten Işıkhan, meclis çalışmaları kapsamında sendikal örgütlenmenin geleceği, toplu sözleşme süreçleri, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma şekillerini nasıl etkilediği gibi konuların değerlendirildiğini bildirdi.

        Işıkhan, programa 1300'e yakın kişinin katıldığını anlatarak, "Çalışma Meclisinin önemli iki bileşeni vardı. Biliyorsunuz, 3 yıl boyunca Kovid-19 pandemi sürecini yaşadık. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çalışma hayatı bundan etkilendi. Yeni çalışma modelleri, ortaya çıkan krizler, bu krizlere yönelik devletlerin geliştirdiği modeller, tümü masaya yatırıldı. 6-7 Şubat depremlerini, asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketinin, çalışma hayatına etkilerini de irdeleme fırsatımız oldu. Bunlar bizim için çok önemli başlıklardı. Ancak çalışma hayatının dinamiğini düşündüğümüzde bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Gelecekte ortaya çıkabilecek çeşitli riskler söz konusu. Bu riskler de bizim için çok önemli. Eğer riskleri belirleyebilirsek geleceğe yönelik planlarımızı ve politikalarımızı geliştirebiliriz." diye konuştu.

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        Çalışma Meclisinin kapanışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği yemekle sonlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Işıkhan, "Çalışma hayatının dinamiklerini ve risklerini göz önüne alarak, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditleri çok iyi analiz ederek işimizi, emekçimizi, geleceği hazırlamak zorundayız. Bakanlık olarak bu benim sorumluluğumda. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdüreceğiz." dedi.

        "İŞÇİ, EMEKÇİ VE ÇALIŞANLARI HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİK"

        1 Mayıs'ı işçilerle karşılamasına ilişkin soru üzerine Işıkhan, emekçilerin çabası ve alın terinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır kurulan hükümetlerin işçi, emekçi ve çalışanları hiçbir zaman mağdur etmediğini bildirdi.

        Bakan Işıkhan, "Sokaklarda, caddelerde biz evlerimizde rahat otururken şehri farklı bir şekilde dönüştüren, temizleyen, düzenleyen, ulaşımını sağlayan kıymetli emekçilerimize teşekkür ediyorum. Örneğin onlar olmasa ertesi gün sabah uyandığımızda böyle güzel pırıl pırıl bir Sincan göremezdik." ifadelerini kullandı.

        "TAKSİM KİTLESEL EYLEMLERE, ART NİYETLİ GRUPLARA AÇIK DEĞİL"

        1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı tartışmalarına da değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

        "İçişleri Bakanımız ve tüm valiliklerimiz açıkladı. Meydanlarda sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın 1 Mayıs'ı kutlamasına hiçbir engel bulunmamakta. Örneğin Taksim Meydanı, tüm sendikalarımıza, konfederasyonlarımıza açık. Belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek tüm sendika başkanlarımız orada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Bazen eleştiriler geliyor ama biz sendikalarımızın bu önemli gününü orada kutlamalarını zaten sağlıyoruz. Ama bu süreçte marjinal ve art niyetli gruplara da asla izin vermememiz lazım. Bizim için vatandaşımızın güvenliği çok önemli. Biz güvenliği sağlayamadığımız takdirde onlara da izin veremeyiz. Yarın 103 merkezde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum."

        Bakan Işıkhan, programını takip eden basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, kendilerine görevlerinde başarı diledi.

        Işıkhan'a ziyaretleri sırasında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve diğer belediye yöneticileri eşlik etti.

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        #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        #Vedat Işıkhan
        #Son dakika haberler
        #Taksim Meydanı
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