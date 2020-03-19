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Sanatçı Zülfi Livaneli'nin tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Livaneli'nin test sonucunun pozitif çıktığı ve ailesiyle birlikte karantinada olduğu öne sürüldü.

'KORONAVİRÜS' AÇIKLAMASI

73 yaşındaki Zülfü Livaneli, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Livaneli, şunları söyledi:

Hasta olduğuma dair haberler yayılmış. İyiyim dostlar, hasta değilim. Sevgiler...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının 191'e ulaştığını ve hayatını kaybeden kişi sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.