AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşanan can kaybı son 24 saatte 7954'ten, 8810'a yükselerek 856 arttı. Dünya genelinde hastalığın bulaştığı vaka sayısı da 219 bine ulaştı. İşte yürek yakan salgında ağırlaşan bilanço!

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 978 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi.

İRAN'DA BİR GÜNDE 147 KİŞİ CAN VERDİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, son 24 saatte, 147 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 192 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 17 bin 361´e yükseldiğini bildirdi. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı ise 5 bin 710 kişi olduğu ifade edildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 624'E ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 13 bin 700'ü geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 624'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19 günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısının 13 bin 716'ya çıktığını belirtti.

FRANSA'DA 24 SAATTE 89 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 2 BİN 626

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 776 artarak 2 bin 626'ya çıktı.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 26'YA YÜKSELDİ

Almanya'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları katlanırken, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olması en büyük sorunların başında geliyor. Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 919'a çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 oldu.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 114'E ULAŞTI

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 114 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 496 kişiye ulaştı. ABD´de son 24 saatte salgına bağlı olarak 29 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 1.835 kişi artarak 6.496´ya çıktı. Batı Virginia´nın da ilk koronavirüs vakasını rapor etmesinin ardından ABD'nin 50 eyaletinde de vaka görülmüş oldu.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 147'YE ÇIKTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.

AVUSTURYA'DA BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 1646'ya, can kaybı ise 4'e çıktı. Avusturya'da böbrek ve şeker hastalıkları bulunan 28 yaşında bir Türk kadın yaşamını yitirdi. Ülkedeki ulusal marketler, kasa çalışaları ile müşteriler arasına şeffaf plastik kabin yerleştirme kararı aldı. Avusturya'da hükümet, 4 milyar avro olarak kararlaştırdığı yardım fonunun büyüklüğünü 38 milyar avroya yükseltti.

YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 OLDU

Vaka sayısının 352'ye, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4'e ulaştığı Yunanistan'da da salgına karşı önlemler artırıldı. Ek önlemler kapsamında, ülkedeki tüm dini topluluklara ait ibadethanelerde toplu dini törenler ve nikah merasimleri ikinci bir emre kadar durduruldu.