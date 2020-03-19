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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülke İtalya. Ülkenin kuzeyinde yer alan Bergamo kentinin yetkilileri, virüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumların kapasitesi dolduğu için tabutlarının başka şehirlere gönderileceğini açıkladı.

ANSA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin tabutlarını taşımak için ordu araçları görevlendirildi. Düzinelerce tabut, ordu araçlarıyla Bergamo'dan diğer bölgelere taşınıyor.

İtalya'nın Lombardiye bölgesindeki zengin kent Milano da vaka sayısı her gün acımasızca büyümeye devam ediyor. Kentte en son verilere göre, 93 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Kovid-19 semptomları olan birçok insan test edilmeden önce öldüğü için gerçek

ölüm sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

Yerel makam yetkilileri, "Bergamo krematoryumu 24 saat tam kapasite çalışıyor, 25 ölü yakabilir" diyerek, kapasitenin

son birkaç günde açıklanan ölü sayılarına dayanamayacağını belirtti.

Tabutlar şimdi, Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza ve diğer şehirlerdeki krematoryumlara götürülüyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 2 bin 978'e çıktığı açıklanmıştı.