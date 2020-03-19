Almanya'da 2801 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği duyuruldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Ülkede şu ana kadar 31 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti

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