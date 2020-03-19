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Dünyadaki koronavirüs salgını 150'den fazla ülkeyi etkisi altına alırken, salgından etkilenen ülkelerden biri olan Almanya'da gündem salgın.

Alman basını salgını farklı boyutlarıyla gündemine alırken, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan Der Spiegel, Almanya'da yaşayan Türkler için yayın politikasında bir değişikliğe gitti.

Spiegel, bundan sonra koronavirüs ile ilgili yaşanan gelişmeleri Almanca'nın yanı sıra Türkçe olarak da okuyucularına servis edeceğini bildirdi. Yeni karara göre Spiegel, her gün takipçileri için Türkçe bir koronavirüs bülteni hazırlayacak.