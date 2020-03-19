19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının ardından uzmanların özellikle C vitamini tüketimi konusunda yaptığı uyarıların ardından limona yönelim arttı. Birçok vatandaşın limonu tüketmenin yanısıra temizlik için de kullandığı öğrenildi.
"FİYATI BENCE BİRAZ DAHA ARTAR AMA STOKTA VAR"
DHA'da yer alan habere göre İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde toptancı olan Metin Talay, koronavirüs salgınına karşı her sabah ellerini limonla yıkadığını söyledi.
Talay, "Limon sağlık açısından on numara. Sarımsak, limon ve sirke. Bunlar bizi ayakta, diri tutacak. Biraz da birbirimizden uzak durursak sıkıntı yok. Stoklarda limon vardır tabii. Fiyat bence biraz daha artar" ifadelerini kullandı.
"FİYATTA 1 İLE 1.5 LİRA ARASINDA FARK OLDU"
Toptancı Murat Açar, "Şu an limona talep nedeniyle fiyatta 1 ile 1.5 lira arasında fark oldu. Geçen hafta 5 ile 6 lira arasındaydı, bu hafta 6 ile 7 lira arasında. Virüsün etkisinden dolayı böyle. Türk milleti kimseye yayılmasın diye uğraşıyor. Herkes evinde ya limon bulunduruyor ya kolonya bulunduruyor. Etkisi çok olduğu için onu kullanıyor. Bu şekilde giderse fiyatlarda artış olur" diye konuştu.
"ELİMİZDE YETERİNCE MALIMIZ VAR"
"Yeterince mahsulümüz var" diyen sebze ve meyve hali esnafından Serkan Keleş, şunları söyledi: "Allah'a çok şükür. Bu yıl mahsulümüz yerindeydi. Hava şartlarımız güzel geçti. Mahsullerde bir sıkıntımız yok. Sebze fiyatlarımızda çok cüzi bir miktarda artış oldu. Elimizdeki stoklar yeterince var. Meyvede de beklediğimiz üç, dört kalemde yoğunlaştı. Özellikle limon, portakal ve nar. Arkasından da greyfurtta bir hareket var. Diğer ülkelerde de sıkıntı olduğu, ihracat da yeterli derecede yapılmadığı için iç bölgesel olarak da elimizde yeterince malımız var.
"ASIL ÖNEMLİ OLAN SEBZELER"
Yüzde 1, yüzde 5 arasında yükselme bekliyoruz. Limon da biraz hareket var. Geçen hafta limonu 5 liradan yazıyorduk. Bugün 6- 6.5 lira arasında satıyoruz. Yeterince mahsulümüz var. Gribe karşı aklımıza ilk gelen C vitamini olarak limon, greyfurt, portakal ve bu tür meyveler. Ama asıl önemli olan sebzedir. Çünkü vücudun demir eksikliği, kalsiyum eksikliğini tamamlayan ana mahsuller sebzeden geçiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!