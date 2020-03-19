İtalya'da öfke büyüyor: Hükümet yeni kararların eşiğinde!

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyadaki koronavirüs salgınının en sert vurduğu noktalardan biri olan İtalya'da hükümet alınan tüm önlemlere rağmen salgının hızını yavaşlatamıyor.
Can kaybı sayısının 2978'e yükseldiği ülkede öfke büyürken, İtalyan hükümeti sokağa çıkmayı tamamen yasaklamayı değerlendiriyor.
Konuyla ilgili devlet televizyonu RAI'ye konuşan Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, "Gelecek saatlerde tüm dış aktivitelerin yasaklanma ihtimalini değerlendirmek zorunda kalacağız. Evde kalma çağrısına uyulmazsa, katı bir yasak uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta hükümet ülkenin tamamının karantina altına alındığı ve seyahat kısıtlamaları getirildiği duyurulmuştu. Ancak İtalya İçişleri Bakanlığı, hafta boyunca polis kuvvetlerinin 1 milyon kişiyi durdurduğunu ve 43 bin kişiye karantina kurallarını ihlal ettiği için ceza yazdığını açıklamıştı.
Sadece dün 475 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bir günde görülen en yüksek ölüm sayısına ulaşılmıştı. Ancak bakım evlerinde hayatını kaybeden çok sayıda kişiye test işlemi yapılmadığı ve bu nedenle gerçek rakamların resmi rakamın üzerinde olabileceği belirtiliyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA
Koronavirüs salgını nedeniyle felaket bölgesine dönüşen ülkede en ciddi risk gruplarından birini de sağlık çalışanları oluşturuyor.
Gimbe Vakfı'nın 11-17 Mart tarihinde yaptığı araştırmaya göre, tanı konulan hastaların 2529'unu sağlık çalışanları oluşturuyor. Bu rakam toplam koronavirüs vakalarının, yüzde 8.3'ünün sağlık çalışanlarından oluştuğunu ortaya koyuyor.
Sağlık sisteminin zorlandığı ve vakalar nedeniyle sağlık personelinin yetersiz kaldığı Lombardiya bölgesinde ise emekli sağlık çalışanları göreve çağrıldı.
Bölge valisi Attilio Fontana düzenlediği basın toplantısında, "Son iki yılda emekli olan tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanına bize bu acil durumda yardım etmeleri için kalpten çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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