11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20),3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli´nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, DHA muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.
"TAVRNINI BOZMADAN SÖYLESİN"
Habertürk'e konuşan Zülfü Livaneli şunları kaydetti:
Bu çocuk, tavrını bozmadan söylesin. Bu ülkenin zenginliğidir. Dengbej geleneği büyük bir kültürdür. Bu çocuk bunu harika icra ediyor. Hakikaten anormal bir sesi var. Sezen Aksu'yla konuşuyoruz, başkalarıyla konuşuyoruz, 'Bu Allah vergisi' diyorlar.
Sosyal medyadaki Murat Akbaş'la ilgili olarak yaptığı paylaşımların rekor sayıda ilgi olduğunu anlatan Livaneli şöyle konuştu:
"DENGBEJ GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRMELİ"
Normal bir paylaşımdı. Birden bire patlama oldu. Twitterde 2 milyon 700 bin, Instegram'da 500 bin küsur. Demek ki Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Kutuplaşmış Türkiye'de hoş bir şey hep birlikte olmamız. Sesi güzel çok çocuğumuz var. Bu olaydan sonra yüzlerce çocuk 'benim elimi tut Zülfü baba' diye, oto saniyeden, çıkarlardan gelen mesajlar var. Benim ilgimi çeken bu çocuğun dengbej geleneğini devam ettirmesi. Parıl parıl elbiseler giyip arabesk söylesin Allah korusun. Etraftan da çok destek var.
"ANKARA KONSERİMİZE DAVET ETTİK"
Gerçekten iyi bir eğitim, eğitim derken ses eğitiminden bahsetmiyorum, çünkü ses eğitim bu sesi bozar. Kendisi dün bana Twitter'dan mesaj yazdı. Cevap verdik. Konuştuk kendisiyle. 'Geleyim' dedi. Arkadaşlar söyledi, Ankara konserimize gelsin arkadaşımız diye. Böyle bir Türkiye'nin en çağdaş ucuyla en geleneksel ucunu birleştirmek çok hoş olur diye düşündük. Bir tuhaflık var arkadaşlarımız bazen ulaşıyor, bazen ulaşamıyor. Gelirse bu çocuğumuz bir şekilde sunarız. Arabeskçilerimiz kırılmasın, onlar benim arkadaşım. Kürt geleneğinden çıkıp geldiler, magazin hayatı, eğlence sektörünün göbeğine girdiler.
"BU ÇOCUĞUN SESİ ALLAH VERGİSİ DİYORLAR"
Bu çocuklarla ilgili benim niyetim, tavrını bozmadan söylesin. Bu ülkenin zenginliğidir. Dengbej geleneği büyük bir kültürdür. Bu çocuk bunu harika icra ediyor. Hakikaten anormal bir sesi var. Sezen Aksu'yla konuşuyoruz, başkalarıyla konuşuyoruz, 'Bu Allah vergisi' diyorlar. Soruyorlar 'Bu çocuk İbrahim Tatlıses mi' hayır, bu çocuğun tavrı çok farklı. Bu çocuğun tavrı beni çok etkiledi.
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