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İnşaatta çalışırken türkü söylediği video sosyal medyada binlerce kez paylaşılan genç o videonun hikayesini Habertürk'e anlattı.

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, hafta sonu sosyal medya hesabından bir gencin videosunu takipçileriyle paylaştı. Videoda, inşatta sıva yaptığı görülen genç diğer yandan yanık sesiyle türkü söylüyordu. Dinleyenleri kendine hayran bırakan gencin o videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Zülfü Livaneli de genci aradığını, hatta konserinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkarmak istediğini söyledi. Livaneli'nin ardından Mahsun Kırmızıgül de gence aranjörlük yapmak istediğini açıkladı.

GENÇ YETENEK VANLI ÇIKTI

Türkiye'nin merakla aradığı inşaat işçisi o genç, 20 yaşındaki Murat Akbaşlı çıktı. Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan köyünde yaşıyor. Annesi, babası ve 9 kardeşiyle beraber tek göz odada kalıyor. Ortaokulu bitirdikten sonra okulu bıraktı. O günden itibaren de inşaatlarda çalışıyor ve çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Habertürk'ten Gizem Türemen'e konuşan Murat Akbaşlı, “Babam çiftçilik yapıyor, ben de koyunlara bakıyorum. 8. sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü babam tek kaldı. Ben de evin tek erkeğiyim aileme destek olmak için okulu bırakıp çalışmaya başladım. 3 yıl kuzulara baktım sonra Bursa ve İstanbul’daki inşaatlarda çalışmaya başladım ” dedi.

O VİDEONUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Türkü söylerken bir müteahhit tarafından çekilen o videonun 2 yıl öncesine ait olduğunu belirten Akbaşlı, videonun hikayesini de şöyle anlattı: "İstanbul'daydım, inşaatta çalışırken şarkı söylüyordum. Bir müteahhit yanıma geldi ve sesimin çok güzel olduğunu söyledi. Videoya çekmek istedi; ben de ona 'çekebilirsin ama internete koyma' dedim. Kabul edip videomu çekti. Aradan 2 yıl geçti, videomun sosyal medyaya yüklendiğini arkadaşlarımdan öğrendim. İnterneti açıp videomu izlediğimde ben de inanamadım."

'SAHNEYE ÇIKMAK İSTEMİYORUM'

Zülfü Livaneli'nin kendisini telefonla aradığını ve konuştuklarını da ifade eden Murat Akbaşlı, "Beni aradığı ve bulduğu için Zülfü hocaya çok teşekkür ediyorum. Ancak ben sahneye çıkmak istemiyorum. Bana değil, gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar, onlara yardım etsinler, onların sesi olsunlar. Ben hayatımı seviyorum, köyümde çok mutlu ve huzurluyum, sahnelere çıkmayı da istemiyorum" şeklinde konuştu.