Zuhal Olcay'ın sesinden 'Aziz'e romantik klip!

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Zuhal Olcay’ın Aziz için stüdyoda seslendirdiği, bestesi Cem Tuncer, sözü ise Günay Çoban’a ait 'Yalnız Aşk Aziz' adlı şarkıya dizi görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı. Duygu yüklü şarkı için Aziz’in en çok konuşulan ve etki bırakan sahnelerinden hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile Aziz yeni yılda yeni bölümleri ile Cuma akşamları Show TV’de.