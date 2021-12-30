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Zuhal Olcay'ın sesinden 'Aziz'e romantik klip!

Show TV’nin milyonları ekrana kilitleyen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı “Aziz” dizisinin görüntülerinden oluşan klip yayınlandı

30.12.2021 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Zuhal Olcay'ın sesinden 'Aziz'e romantik klip!
Zuhal Olcay'ın sesinden 'Aziz'e romantik klip!
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HABERTURK.COM

Zuhal Olcay’ın Aziz için stüdyoda seslendirdiği, bestesi Cem Tuncer, sözü ise Günay Çoban’a ait 'Yalnız Aşk Aziz' adlı şarkıya dizi görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı. Duygu yüklü şarkı için Aziz’in en çok konuşulan ve etki bırakan sahnelerinden hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile Aziz yeni yılda yeni bölümleri ile Cuma akşamları Show TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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