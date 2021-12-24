'Aziz'den aşk dolu tanıtım!

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Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı ekranlara damga vuran dizisi 'Aziz'in bu akşam ekrana gelecek bölümünden yayınlanan yeni tanıtım aşk dolu dakikalara sahne oluyor. Aziz ile Efnan arasındaki çekim giderek artıyor. Aziz'in Efnan'a "Sensiz her şey eksik gibi..." demesi dikkat çekerken şimdi izleyici büyük bir heyecanla Aziz ile Efnan ilişkisinde yaşanacakları bekliyor.

SEVİLEN ŞARKICI "YALNIZ AŞK AZİZ" ADLI ROMANTİK PARÇAYI TÜM AŞIKLAR İÇİN SESLENDİRDİ

'Aziz'in yeni tanıtımında Zuhal Olcay'dan romantik bir sürpriz de yer alıyor. Bestesi Cem Tuncer, sözü ise Günay Çoban'a ait olan duygu yüklü şarkıyı usta isim Zuhal Olcay, Aziz dizisi için seslendirdi. Stüdyoya giren ve parçayı özel olarak seslendiren Olcay, Aziz ve Efnan başta olmak üzere tüm aşıkların duygularına tercüman oldu.

Güçlü isimleri, etkileyici hikayesi ile 'Aziz' her Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!