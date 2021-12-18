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'Aziz' cuma akşamı en çok izlenen dizi oldu

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, Cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Aziz'in dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümü sürpriz gelişmelere sahne oldu. Mısır Prensesi Fevziye'nin dokunuşuyla muhteşem bir değişim yaşayan Efnan, görenleri şaşırttı. Edip Payidar'ın mektupta yazdığı büyük sırrı öğrenen Maksude, finalde Aziz'in atölyesine gitti. "Aziz gerçekleri öğrenecek mi?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu

18.12.2021 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
'Aziz' cuma akşamı en çok izlenen dizi oldu
Cumanın vazgeçilmezi 'Aziz'!
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HABERTURK.COM

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 7. bölümünde; Adem, mektupta yazan büyük sırrı Dilruba'ya söyledi. Dilruba öğrendiği sırla nasıl baş edeceğini düşünürken sonunda Aziz'e her şeyi anlatmaya karar verdi. Prenses Fevziye için düzenlenen yemekte gerçekleri bir kağıda yazarak Aziz'e iletmesi için Efnan'a verdi ancak Aziz, mektubu okumadan yırtıp attı.

Yırtılan mektubu finalde Maksude buldu ve soluğu Aziz'in atölyesinde aldı. Tam bu sırada Aziz, Prenses Fevziye'yi atölyesinde ağırlıyordu. Efnan'ın isteğiyle atölyeye gelen Prenses Fevziye, Aziz'den halı satın almaya karar verdi ancak tek bir şartı vardı, halıyı Efnan'ın dokumasını istedi. Aziz, Efnan'ı geri getirebilecek mi? Maksude gerçekleri Aziz'e söyleyebilecek mi? Seyirci şimdi bu soruların yanıtını merakla bekliyor.

ÜÇ KATEGORİDE DE EN ÇOK İZLENEN YAPIM!

'Aziz'in 7.bölümü ABC1 20+'da 7.27 izlenme oranı (rating), 16.06 izlenme payı (share), TOTAL'de 6.59 izlenme oranı (rating), 15.40 izlenme payı (share), AB'de 6.11 izlenme oranı (rating), 15.12 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyaya da damga vuran dizi #Aziz etiketiyle Twitter Türkiye'de 7 saat 10 dakika, #büyüksır etiketiyle 6 saat boyunca TT listesinde kaldı.

'AZİZ' DİZİSİNİN DÖNEM KOSTÜMLERİ SATIŞTA!

Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Aziz dizisi dönem kostümleri Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına, www.iyikalplerdukkani.org'da satışa sunulacak. Elde edilen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak. Aziz dizisi ve Show TV katkılarıyla satışı gerçekleşecek olan kostümler Toplum Gönüllüsü Gençlerin 2022 yılında gerçekleşecek olan eğitimleri için kullanılacak.

EFNAN'IN SÜRPRİZ DEĞİŞİMİ; TIRTILDAN KELEBEĞE!

Efnan tüm yaşananlardan sonra şehri terk etmeye karar verdi. Şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendini Pierre'in evinde buldu. Bu sırada Pierre'in sürpriz konuğu Mısır Prensesi Fevziye geldi. Prenses, Efnan'la samimi bir dostluk kurdu ve onu büyük bir davete çağırdı. Efnan, Prenses Fevziye'nin dokunuşuyla adeta bir peri kızına dönüşürken bu değişim başta Aziz olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı.

DİLRUBA'NIN ADEM'LE EVLENME SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Galip Payidar'ın, Adem'le evlenmezse Aziz'i hapse attıracağını söyleyerek Dilruba'yı tehdit ettiği ortaya çıktı. Düğün öncesi olan konuşmaları hatırlayan Dilruba, Adem'le zorla evlendiği için mutsuzluk yaşarken Adem'le evlenme sebebi de ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz, Pierre'in yanından Efnan'ı almaya çalışırken ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in 'İstiklal Marşı' okuduğu anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Mustafa, Galip Payidar çocuklarına zarar verdiği için konağa baskın yaparken Adem'e silah doğrulttuğu anlar dikkat çekiyor. Aziz, Adem'i korumak için Mustafa'nın önüne geçerken "O benim kardeşim" sözleri herkesi şaşırtıyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 8. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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