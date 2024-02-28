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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği servis faciasında 7 kamu görevlisine dava! - Güncel haberler

        Büşra'nın öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı kazada 7 kamu görevlisine dava

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki Büşra Akın'ın yaşamını yitirdiği ve 18 öğrencinin de yaralandığı servis faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Midibüsün 50 metreden uçuruma yuvarlandığı olayla ilgili bazı kamu görevlilerinin ihale şartnamesinde talep edilen belgeleri incelemedikleri, gerekli sorgulamaları yapmadıkları ve gerekli tedbirleri almadıkları iddia edildi. Bu kapsamda 7 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:48
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        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
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        Zonguldak'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret B.'nin (68) de yaralandığı okul servisi kazasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre iddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının ihale şartnamesinde talep edilen belgeleri incelemedikleri, gerekli sorgulamaları yapmadıkları ve gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.

        TUTUKLANAN İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Fikret B.'nin kullandığı öğrenci servisi midibüsü, kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı.

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        Kalp krizi de geçiren sürücü Fikret B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Fikret B. ile araç sahibi Ramazan A., tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret B., Ramazan A. ve babası Müslüm A. hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirazlar sonrası tutuklanan Fikret B. ile Ramazan A., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası ayrıca Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Şube Müdürü Mustafa Yılmaz da görevden alındı.

        KUSURLU OLDUKLARI BELİRLENDİ

        Olayın ardından haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için aileler, itiraz etti. İtirazın kabulünün ardından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı M.Y. (46), Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B. (42) hakkında 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.

        Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K. (39) hakkında da servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi.

        BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

        Kazanın ardından görevlendirilen bilirkişi heyeti, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünde gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' değerlendirmesini savcılığa bildirdi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A. (38) hakkında soruşturma izni verildi.

        S.A.'nın 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, toplam 7 kamu görevlisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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        #son dakika
        #ZONGULDAK
        #büşra akın
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