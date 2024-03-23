Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Kamu bankalarında promosyon ödemesi ne zaman yatacak?
Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarında emekli promosyon kampanyalarında artışa gidildiğini vurgularken, banka promosyonunda başvuruların başlayacağı tarihi duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Kamu bankalarında promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyaları...
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Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kurlular tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarında emekli promosyon miktarının artırılacağına vurgu yaptı. Peki, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Kamu bankalarında promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, başvurular başladı mı?" İşte emekli promosyon başvurularının başlayacağı tarih...
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KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
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EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerin maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alabileceklerini vurguladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan “Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.
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ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
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3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
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VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
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