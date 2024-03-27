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        Haberler Magazin Will Smith'in vakfı kapanıyor - Magazin haberleri

        Will Smith'in vakfı kapanıyor

        Will Smith'in Oscar tokadı peşini bırakmıyor. Akademi Ödülleri'nden 10 yıl men edilen oyuncunun eşiyle kurduğu vakıf düşük bağışlar nedeniyle kapanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:46
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          94'üncü Oscar Ödülleri’nde Will Smith'in, eşi Jada Smith'in hastalığını espri konusu yapması nedeniyle komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

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          Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de ünlü aktörü 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

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          Ünlü aktörün tokadı, şimdi de eşiyle kurduğu vakfın kapanmasına neden oluyor. Smith çiftinin kurduğu 'The Will And Jada Smith Family Foundation' adlı hayır kurumu kapanıyor.

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          Vergi kayıtlarına göre; vakfın geliri 2020'de 1 milyon 760 bin dolardı. 2021'de 2 milyon 138 bin dolar olan gelir, yaşanan tokat skandalından sonra yani 2022'de ise 365.870 dolara düştü.

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          'The Will And Jada Smith Family Foundation', Hollywood'un güçlü çiftinin sağlık ve sağlıklı yaşam, sanat eğitimi ve sürdürülebilirlik dahil kendileri için önemli olan konularla ilgili çalışmalar yürütüyordu.

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