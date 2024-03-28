Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!

        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!

        İstanbul'da, yanan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirledi. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp iş yerinin kundaklandığı değerlendirilen olayla ilgili 22 yaşındaki B.D. gözaltına alındı. B.D.'nin ifadesinde maktulün, annesine sarkıntılık yaptığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

        ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

        DHA'da yer alan habere göre elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğu tespit edilirken ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi.

        BIÇAKLAYIP İŞ YERİNİ ATEŞE VERMİŞ

        Bayraktar’ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olduğu tespit edildi.

        SON OLARAK GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, öldürülen Mustafa Bayraktar'ın son olarak görüştüğü 22 yaşındaki Şüpheli B.D.'yi gözaltına aldı. B.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        SARKINTILIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

        İş yeri sahibi B.D’nin alınan ifadesinde, annesi ve kardeşinin iş yerinde çalıştıkları sırada Mustafa Bayraktar'ın annesine sarkıntılık yaptığını görünce aralarında tartışma ve arbede yaşandığını söylediği öğrenildi.

        CESEDİ VARİLE KOYUP YAKMIŞ

        Annesinin iş yerinden çıktıktan sonra tekrar kavga ettiklerini ve elindeki bıçakla Mustafa Bayraktar'ı birçok kez bıçakladığını ve cesedi yok etmek için varile koyarak yaktığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Habertürk Anasayfa