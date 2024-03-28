Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!

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İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ DHA'da yer alan habere göre elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğu tespit edilirken ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi.

BIÇAKLAYIP İŞ YERİNİ ATEŞE VERMİŞ Bayraktar’ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olduğu tespit edildi.

SON OLARAK GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polis, öldürülen Mustafa Bayraktar'ın son olarak görüştüğü 22 yaşındaki Şüpheli B.D.'yi gözaltına aldı. B.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

SARKINTILIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ İş yeri sahibi B.D’nin alınan ifadesinde, annesi ve kardeşinin iş yerinde çalıştıkları sırada Mustafa Bayraktar'ın annesine sarkıntılık yaptığını görünce aralarında tartışma ve arbede yaşandığını söylediği öğrenildi.

CESEDİ VARİLE KOYUP YAKMIŞ Annesinin iş yerinden çıktıktan sonra tekrar kavga ettiklerini ve elindeki bıçakla Mustafa Bayraktar'ı birçok kez bıçakladığını ve cesedi yok etmek için varile koyarak yaktığını belirtti.