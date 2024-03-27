NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt, önce Maşukiye Deresi'ne buradan da Sapanca Gölü'ne karıştı. Ekipler, sızıntının gölün tamamına yayılmaması için çalışma başlattı.
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Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, yol çalışması sırasında NATO boru hattının bir kolu delinince akaryakıt sızıntısı oldu.
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Durumu fark eden işçiler, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli'den ekipler sevk edildi.
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Ekipler, iş makinesiyle boru hattının bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında burada açılan kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Boru hattında tamir çalışmaları gece boyu sürdü.
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Borulardaki basıncın artması sebebiyle sızan akaryakıt Maşukiye Deresi’ne, buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Gölün bir kısmının yüzeyi akaryakıtla kaplandı.
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Göldeki kirliliğe ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri müdahale etti.
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Ekipler, çalışmayla "sosis" ismi verilen malzemelerle su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine ve gölün tamamına yayılmasına engel olmak için çalışma başlattı.
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"AKARYAKIT GÖLE YAYILMIŞ DURUMDA"
Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken güne mazot kokusuyla başladığını belirten Hüseyin Mercan, "Sapanca Gölü’nün durumunu, halini görüyorsunuz. Sakarya ve Kocaeli sınırları içerisinde olan Sapanca Gölü’ne, Kocaeli bölgesinden gelen akaryakıt karışmış durumda. Çalışma esnasında NATO boru hattında sızıntı meydana gelmiş ve bu da Sapanca Gölü’ne ulaşmış. Akaryakıt göle yayılmış durumda. SASKİ ekipleri buraya gelerek hemen müdahale etti ancak Kocaeli’den göle bir müdahale edildiğini göremiyoruz. Bu manzara maalesef ki çevre felaketi, bu gölden Sakarya ve Kocaeli su içiyor. Gölün bir kısmı akaryakıtla kaplanmış durumda" dedi.
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Hüseyin Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sabah ağır bir akaryakıt kokusuyla uyandık zaten. Gölün kenarına gelince suya ciddi anlamda akaryakıtın karıştığını gördük. Ciddi anlamda sıkıntı var. Bu su içme suyu havzası. İçme suyunun akaryakıt tehdidiyle kaplandığını görüyoruz. Bu alanda ciddi anlamda koku var. Bizi de rahatsız ediyor. Yüzeyde olmamıza rağmen rahatsız oluyoruz. Gölün içerisindeki canlıların akaryakıt kokusundan öldüklerini birkaç gün içerisinde maalesef göreceğiz. Ciddi anlamda balık ölümleri de gerçekleşebilir"