REKLAM advertisement1

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan açıklamalar...

Ayaydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"28 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM"

Adaylığım 7 Ocak'ta resmen açıkladı. Muğla geniş bir alan. 13 ilçesi var. 12 bin 500 kilometre yüzölçümü var. Bir ilçeden öbür ilçeye 4 saatte gidebildiğiniz bir ilimiz. Gittiğimde bütün ilçeleri, teşkilatları tanımak istedim. Her gün iki ilçeye gittim. Cumhur İttifakı ve teşkilatları tanıdım. Şu ana kadar bütün ilçeleri en az 4-5 kez ziyaret ettim. 28 bin kilometre yol yaptım. Bütün ilçeleri dolaştım. İlk gittiğimde toplumun büyük kesimi beni tanımıyor olabilirdi. Benim yerleştiğim Bodrum. Öbür ilçeler kışın, hafta sonları tatile gider gibi oraları dolaşırdım. Bazıları medyadan, siyasetten, bürokrasiden tanırdı. İlk 15 günden itibaren vatandaşla kurduğum ilişkide yakın temas kurdum. İnanılmaz derecede beni sevmeye başladılar. Bugüne geldiğimizde Muğla'nın bütün ilçelerinde hemen her gün girdiğim pazar, sokak, mahallede herkes Aydın Ayaydın ismini ezberledi. Çünkü sokakta bir tek aday olarak ben varım. STK'ların tamamını dolaştım, muhtarlarla, taksicilerle, maden sektöründeki işçilerle, sanayicilerle, tarım sektöründekilerle görüştüm.

REKLAM "SİYASET DEĞİL MUĞLA İÇİN ADAY OLDUM" Olağanüstü bir ilgi var bana karşı. Sokakta şunu görüyorum; beni tamamen benimsediler ve bağrına bastılar. 20 yıldır yol, su, kanalizasyon yok, trafik rezalet, çöpler toplanmıyor. Bir yağmur yağdığında her tarafı su basıyor. Bu sorunlardan kurtulmanın tek çaresi olarak Aydın Ayaydın olarak görüyorlar. Olaya siyaset dışı, Muğla'da yaşayan bir vatandaş olarak sorunları çözmek için aday oldum. Seçildiğim takdirde yaşadığım sorunları hiçbir vatandaşın yaşamaması için elimi taşın altına koydum. Vatandaştan gördüğüm ilginin sandığa yansımasını bekliyorum. 25 yıllık Muğlalıyım. Beni desteklemeyen biri yok. Herkes destekliyor. Destekleyenlerin temel argümanı birikmiş olan bu sorunları ancak Aydın Ayaydın çözebilir. Bürokrasi ve siyasetteki deneyimi ve iş yaptırma kabiliyetimi bildikleri için. Aydın Ayaydın siyaseten aday olmadı, sorunları çözmek için aday oldu. Herkes bunu biliyor.

"RAKİPLERİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMIYORUM" Beni istemeyen dar kesim var ise de, benden ötürü değil; bana karşı değil; ideolojik düşündükleri için. Hep aynı siyasi partiye oy verdikleri için. Onlar şöyle zannediyorlar. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Aday olduğum bugüne kadar projelerimle konuşuyorum. Rakiplerimle ilgili değerlendirme yapmıyorum. Seçildiğim takdirde neler yapacağım. 'Şu ilçede, şu ilçede su yok, çamurlu su akmayacak, sular akacak' diyorum. 'Şurada çevre yolu yapacağım, kanalizasyon olmayan 13 ilçede kanalizasyonu yapacağım' diyorum. Sorunları hangi yöntemlerle çözeceğimi ortaya koyuyorum.

"CUMHURİYET'İN TEMEL DEĞERLERİNE SAYGILI İNSANIM" Atatürk, Cumhuriyet başka bir argümanları yok. Atatürk ve Cumhuriyet ismini suistimal ediyorlar. Ben onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm, Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılı insanım. Ben Atatürk'ün isminin arkasına sığınmadan Atatürk'ün 'yap' dediğini yapıyorum. Ben Atatürk'ün söylediklerini yapıyorum, görevimi yapıyorum. Seçimi kazandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden, kimseyi ayrıştırmadan 13 ilçeye eşit şekilde muamele edeceğim. Büyükşehir belediyesinin imkanlarını süratle harekete geçireceğim. 20 yıldan bu yana yapılmayan kanalizasyonları, yolları yapacağım. Altyapının tamamını bitireceğim. Trafik sorununa çözümü bulacağım.

"HERKES DİLEDİĞİ HAYATI YAŞAYACAK" 'Biz gidersek ve bunlar gelirse kadınlar denize giremeyecek, biz gidersek bunlar gelir içkili restoranların ruhsatını iptal eder, içki satışını yasaklarlar' diyorlar. 25 yıldır ailece Bodrum'da yaşayan insanım. Hayat tarzım, Muğla ve ilçelerinde yaşayan yüzde 60-70'lerin düzeyinde yaşam tarzına sahibim. Seküler yaşantıdayım. Denize gireriz, içkili lokantaya da gideriz, her ne kadar içmesem dahi. 20 yıldır müdahale etmemiş AK Parti. Ben seçimi kazanıp, büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra mı müdahale başlayacak. Herkes dilediği hayatı yaşayacak, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesine asla izin vermem.

"MUĞLA VE İLÇELERİ ADETA SANAT MERKEZİ OLACAK" Rakiplerimi kimin getirdiğini de biliyorum. 10 gün önce İzmir'den 6-7 tane cübbeli-sarıklı kişiyi Bodrum'da içkili yerlerin önünden geçirdiler. Bodrum ve Marmaris'te bunu yaptılar. Yani biz gidersek bu tür görüntülere alışın, hayat tarzı artık buna dönecek diyorlar. Bunu rakiplerim yapıyor. Eskiden siyasetin göbeğinde olanlar, kimin tarafından yapıldığını biliyorum. Bodrum polisi bunları şehir dışına gönderdi. Marmaris'te polis bunları gözaltına aldı, ertesi gün şehir dışına gönderdiler. Arkadaşlarımız 'Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bu sarıklılar tekrar gelecek' demişlerdi. Ören'de tespit edildi bunlar. Bodrum'a gelmenin yollarını arıyorlar. Yarın bir daha deneyecekler. Buradaki amaç algı yaratıp, 'yaşam tarzına müdahale ediliyor' imajı için bunu yapıyorlar. Biz seçimi kazandıktan sonra Muğla ve ilçeleri adeta sanat merkezi olacak. Şu andaki Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras bunu söylüyor. Kesinlikle biz Muğla'yı bir sanat şehri yapacağız. Benim rakibim 4 gün önce 'Aydın hoca, Muğla'nın, Bodrum'un bütün sorunları çözebilecek insan. Lobi gücü yüksek, sorunları çözebilecek kişi. Seçimleri kazanırsam onu da lobinin başına getireceğim' diyor. Zaten beni seçecekler. Aslı dururken beni seçecek. Çünkü işi ben yapabilirim. Kendisinden de oy bekliyorum. Ahmet Aras kardeşime teşekkür ediyorum. Pazar günü yapılacak seçimlerde Ahmet Aras'ın bana oy vereceğini düşünüyor ve oy bekliyorum. En büyük projem yaşam tarzına müdahale olmayacak. Herkes kültür ve sanat faaliyetleri istiyor.

"15 GÜNDE BİR SÜREKLİ KONSER VERECEĞİZ" Antik tiyatroda 7 bin 500 kişi vardı. İnsanlar üst üsteydi. Bizim insanlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız gerçekten sosyal hayata susamışlar. Seçildikten sonra kadın ve gençlerimize her türlü sosyal ve kültür faaliyetlerini ayaklarına getireceğim. 15 günde bir sürekli konser vereceğiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler yapacağız. Bodrum yılda 1,5-2 milyon nüfusa sahip oluyor. Bodrum'a çevre yoluyla şehir merkezini rahatlatacağız. Bu sene ihalesi yapılacak. Aynı şekilde Milas-Ören yolu berbat. Onu da gidiş-dönüşlü yapıyoruz. "BEN İŞ ODAKLI BİR İNSANIM, İŞ YAPMAYA GELDİM" Benim ve ekibimin belediye başkanı seçildikten sonra hiç kimsenin Atatürk'le, Cumhuriyet'le sorunu yok. Ben çok daha fazla Atatürkçüyüm. 13 ilçenin belediye başkanı birbirinden değerli ve liyakatlı ve Atatürkçü. Hiç kimsenin Atatürk'le bir problemi yok. Hepsi en az Ahmet Aras kadar Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine saygılıdır. Ben iş odaklı bir insanım. İş yapmaya geldim. Ben gerçekten siyaset yapmaya gelmedim. Hizmet odaklı geldim. Hizmeti yapacağım, görevimi bitireceğim. 10 yıldır büyükşehir belediyesinin yapmadıklarını 5 yıl içerisinde yapacağım, vatandaşlarımı huzura ve rahata kavuşturacağım. Amacım bu. 25 yıldır Muğla'lıyım. Son 10 yıl 12 ay boyunca orada oturuyorum. Gerçek anlamda Muğlalıyım. Benim rakibim Ahmet Aras Bey, benim Muğla'da kaldığım sürenin yarısı kadar kalmamış. Doğmuş, askeri okula gitmiş, bitirmiş, orduya katılmış, Anadolu'nun çeşitli kentlerine gitmiş. Emeklilikten iki aya önce partiye üye olup seçildi belediye başkanı oldu. Ben onun 2 katı kadar Muğla'da ikamet eden biriyim. Hiç kimse benim Muğlalığımı asla tartışamaz.

"KIYILARI HALKA AÇACAĞIM" Kıyıları halka açacağım. Kıyılarda ne kadar hazine arazisi varsa halk plajları ve millet bahçeleri yapacağım. 252 dönümlük Bodrum'un en güzel yerinde hazineye ait arazi vardı. Birileri kapmak istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim. Burası büyükşehire teslim edilecek. Burayı millet bahçesi ve plaj yapacağım. "32 AYRI NOKTADA KANAL VE BORULAR VASITASIYLA DENİZE KANALİZASYON AKITILIYOR" Yalıkavak'ın arıtması vardır. Bu kanalizasyonları arıtmaya vermesi gerekirken, arıtma yeterli değil. Yeterli arıtma yapılmadığı için Yalıkavak'taki bu kanalizasyonlara boru döşüyerek denize, en güzel koya bırakıyordu. Biz denize niye giriyoruz? Serinlemek için ve temiz bir suya girmek için. Meğerse kanalizasyonun girdiği denize giriyormuş. Bunu yapan şu anda bizi idare eden belediyeler. Bugün açıklama yapılmış; kuru derelere deşarj yetkimiz var. Kuru dereden denize boşaltıyorsun. Bu ihanettir. Bodrum'da insanların sağlığı ile oynuyorsunuz. Cuma günü resmi rapor açıklanacak ve ben bunu kamuoyuyla paylaşacağım. 32 ayrı noktada belediyenin bizzat kendisinin döşediği kanal ve borular vasıtasıyla denize kanalizasyon akıtılıyor.

"10 BİN LİRA MAAŞ ALANLARA 5 BİN LİRA İLAVE VERECEĞİZ" Belediyeler 'tamam biz yapmadık, devlet bize yardım yapmadığı için yapamıyoruz, bütçe meselesi' diyor. Bu doğru değil. Kesinlikle 5 yıl içerisinde 2019-2024 yılında Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 12.2 milyar devlet yardımı gelmiş. İller Bankası ve Hazine'den. Bunun 8.4 milyarı büyükşehire verilmiş, 539 milyon TL MUSKİ'ye verilmiş. Geri kalanı ilçe belediyelerine verilmiş. Ben pazarları dolaşırım. Alışverişimi kendim yaparım. Bu seçim bölgesinde gittiğim her ilçede uğradığım yer pazardır. Ben onların bana güvendiğini bildiğim için rahatlıkla pazara giriyorum. Yanıma yaklaşan birkaç emekli '10 bin lira emekli maaşı alıyoruz, geçinemiyoruz' dediler. Haklılar. Muğla'da ne kadar emekli var? Ne kadarı 10 bin lira alıyor? Sayıları aldım, hesabımı yaptım. Kriterlerimize göre 52-53 bin kişi var yardım yapacağımız. 5 bin lira büyükşehir belediyesi sosyal yardım fonundan karşılanacak. 10 bin lira maaş alananlara 5 bin lira ilave vereceğiz. Kimsenin geliri 15 bin liranın altına düşmeyecek şekilde sorunu çözüyoruz. Bir kız kardeşim pazarda yanıma geldi. '2 yıldır nişanlıyım evlenemiyoruz' dedi. 'Nikahınızı ben kıyacağım belediye başkanı olunca' dedim. Muğla ve ilçelerinde yerleşik gençlerimize sesleniyorum, evlendikleri tarihten itibaren her ay 5 bin lira kira parası yardımı alacaklar.

"KADINLARIMIZA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIM" Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağım. Muğla'da yaşayan kadınlarımız için projeler geliştirdim. Diyelim ki evinde bir şeyler üretiyor. Teknolojiyi de bilmediği için internet üzerinden satamıyor. Büyükşehir belediyesinde mali ve hukuki danışmanlık açacağım. Onların adına bu işleri yapacak ekip oluşturacağım. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazandırmak için katkıyı sunacağım. Büyükşehir belediyesinin hudutları içinde ana arterde onlara yer vereceğim ürünlerini orada teşhir edip satabilme imkanı sağlayacağım. İlk işe başlıyorlarsa 25 bin lira vereceğiz. Mikro krediler bulacağız. Kadınlarımız için AB fonlarına proje getirip finansman desteği sağlayacağız.

"ASLA KIYILARIN YAĞMALANMASINA, ÇOK KATLI BİNALARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Kiralar almış başını gidiyor. Özellikle devlet memurları yaşayamıyor. Bodrum Belediye Başkan adayımızla oturup proje hazırladık. Kesinlikle Bodrum merkezinde yoğunlaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Ben niye Bodrum'a yerleştim? 2 katlı ve beyaz evler. Şimdi kat kat binalar yapılmaya başladı. Beyazlar gitti siyahlar geldi. Devlet devletliğini bilecek. Devletin gücü senin arkanda. Sen eğer bunu kullanabiliyorsan, yasaların sana verdiği hukuk çerçevesinde kullanmayı becerebildiğin takdirde kimse kaçak yapamaz, duvar öremez. Bunların hepsini kontrol altına alacağım. Kesinlikle dirayetli olacağım. Emrimde çalışan personelim dirayetli olacak. Bu yetkilerimizi halkın yararına kullanacağız. Asla kıyıların yağmalanmasına, çok katlı binalara müsaade etmeyeceğiz.

"10 BİN KONUTLUK BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ" Biz Milas-Bodrum havaalanı arasında hazine arazilerin yerini tespit ettik. 10 bin konutluk bir şehir yapacağız. Bunu büyükşehir belediyesi emlak geliştirme ve yapı şirketi kurulacak. Bugün İstanbul'da nasıl bir KİPTAŞ var orada da MİPTAŞ olacak. Daha uygun koşullarla satın aldığımız arazilerde konut geliştireceğiz. En fazla 4 katlı olacak. Altyapı ve kanalizasyonları yapacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adedini devlete lojman dediğimiz kamu konutu yapacağız. Özel sektör çalışanlarının da konuta ihtiyacı var. Otel çalışanlarımızın konutu yok. Geri kalan bölümü hiç kâr etmeden geliri düşük olan insanlarımıza orada yerleşik olan hemşehrilerimize satacağız. Paraları yetmiyorsa kamu ve özel bankalarla oturup anlaşma yapacağız, onlara uzun vadeli kredileri sağlayacağız.

"ÇOK ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORLAR" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 40 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimize kontenjan ayıracağız. Kadınlarımıza kontenjan ayıracağım. Kadın girişimcilerle ortak ofis açacağız. Gençlerimizle birlikte. Bunlar ürettikleri ürünleri satma konusunda bu ofisleri kendi ofisleri gibi kullanacak. Hiçbir kira maliyeti olmayacak. Gençlerimizin kahve köşelerinde oturmamaları, zamanın büyük bölümünü sporla geçirmeleri için her mahalleye halı saha yapacağız. Bodrum, Fethiye'de Avrupa UEFA kriterlerine uygun stad yapacağız. Şoför esnafımızın haklarını belediye gasp etmiş. Ben yeni bir ukome kararıyla gasp edilen haklarını iade edeceğim. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Ne yazık ki oraya bağlamış olduğu sermayenin getirisini elde edemiyor, zarar ediyorlar. Maden sektöründe çalışan işçiler zor şartlar altında. Onları hükümetle görüşeceğiz. Her çalıştığı 2 yıl veya 3 yıla 1 yıl fazla çalışmış gibi o hakkı elde ettireceğim.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GELİYORUM" Muğla aynı zamanda tarım şehri. Bu yıl narenciye ellerinde kaldı. Ben üreticilerin elindeki ürünü belediyede şirket kuracağız, satın alacağız ve satacaklar. Soğuk hava depolarını yapacağız. Bunun dışında Muğla'da 2 milyon 50 bin dekar arazi vardır. 228 bin kayıtlı çiftçi var. Bunların yanında yer alacağım. Bal üreticilerimiz bu yıl orman yangınlarından dolayı büyük sıkıntı yaşadılar. Onlara her türlü finansman desteğini vereceğim. Ben Muğla'nın vatandaşlarımın sorunlarını çözmek için geliyorum. Ben siyaset yapmaya gelmedim. Sorunları çözmeye geldim. İdeolojik davranmasınlar, kendi çocuklarının, torunlarının geleceğini düşünerek bir defaya mahsus olmak üzere ödünç oy vermeliler ki, bu sorunları çözeyim.

Ayrıntılar geliyor...