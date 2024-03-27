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        Haberler Gündem 3. Sayfa İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı

        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı

        İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve kırmızı bültenle arana Kürt Tilkisi lakaplı Rawa Majid ve husumetlisi İsmail Abdo'unun çete üyeleri geçen hafta Sarıyer'de çatışmış, çıkan çatışmada bir çete üyesi hayatını kaybetmişti. Saldırganların kafeye gelişi ve kafe önündeki çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

        Giriş: 27.03.2024 - 22:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 22:24
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        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
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        Sarıyer Hadım Koruyolu Caddesi’nde bir kafe önünde akşam saatlerinde peş peşe silah sesleri yankılandı.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, açılan ateş sonucu Mazlum Ayrancı hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Umut Koyuncu’da yaralandı. Saldırganlar üç kişiydi. Üç saldırandan ikisi abi kardeş olan Roni Ömer Güneş ile Robin Baran Güneş’ti. İki kardeş İsveç’te uyuşturucu ticareti yapan ve Kürt Tilkisi olarak bilinen Rawa Majid’in çetesine üyeydi. Kafede oturan Ayrancı ve Koyuncu ise Majid’in husumetlisi İsmail Abdo’nun çetesindendi. Abdo ve Majid’in arası geçen yıl uyuşturucu anlaşmalığı nedeniyle bozulmuş çete üyelerinin birçoğu Türkiye’ye gelmişti.

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        ÖNCE EL SIKIŞTILAR SONRA ATEŞ AÇTILAR

        Saat 22.00 sıralarında üç saldırgan Ayrancı ve Koyuncu’nun oturuduğu kafeye geldi. Çete üyeleri el sıkıştıktan sonra dışarı çıktı. Kafe önüne tartışmaya başladılar. Çete üyelerinin tartışmasına çevredekiler de dahil oldu. Kafenin önde bir anda 15 kişilik grup oluştu. Tartışma giderek hararetlendi. O anda saldırganlardan biri belinden çıkardığı silahıyla Mazlum Ayrancı ve Umut Koyuncu’ya ateş etmeye başladı. Kalabalık grup bir anda dağılırken yaralan Ayrancı ve Koyuncu’da silahla karşılık verdi. Ağır yaralanan Ayrancı, olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışma sonrası saldırganlar kayıplara karıştı.

        YURTDIŞINA KAÇMAK İÇİN BODRUM’A GİTTİLER

        Güneş kardeşler olay sonrası amcalarını aradı. Kaçış için araç ayarlamasını istediler. O araçla da Bodrum’a gittiler. Şüphelilerden Mustafa Gümüş bir kaç gün sonra İstanbul’a döndü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adım adım saldırganları takipteydi. İstanbul’a dönen Gümüş’ü gözaltına aldı. Gümüş, sorgusunda abi kardeş olan Roni Ömer Güneş ve Robin Baran Güneş’le Bodrum’da tanıştıklarını İstanbul’daki tartışmanın nedenini bilmediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Gümüş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis şimdi kaçan abi kardeşin peşinde.

        6 AY ÖNCEKİ SALDIRININ İZİ

        Yine Sarıyer Maslak’ta 6 ay önce bir site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Kaçtıkları araç ise Mazlum Ayrancı’nın hayatını kaybettiği Hadım Koruyolu Caddesi’nde bulunmuştu. Gözaltına alınan isimler arasında Rawa Majid’in çetesine üye Harris Österdahl vardı. Österdahl’ın Maslak’taki saldırıdan 1 ay sonra Saraybosna’da silahla öldürldüğü ortaya çıktı. Österdahl’ın ölüdürülmesinde azmettiricinin kafe önündeki çatışmada yaralanan Umut Koyuncu olduğu iddia edildi.

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