Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Analisti Oğuzhan Kaymak oldu. Başta enerji, emtia olmak üzere Borsa İstanbul ve Türkiye'nin dev şirketlerinin masaya yatırıldığı programda enflasyon muhasebesi uygulanarak oluşturulan bilançolarda şirketlerin durumu analiz edildi. Tüpraş, Petkim, Aksa, Erdemir gibi Türkiye'nin devlerinin maliyet kalemlerinin ölçülmesi için petrol, demir çelik, altın, etilen ve nafta fiyatları ile şirketlerin marjlarının ala alındığı programda Kaymak enflasyon muhasebesinin Aksa, Erdemir, Şişecam, Kordsa, Tüpraş, Koza Altın ve gübre şirketleri üzerindeki etkilerini tek tek analiz etti.

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RASYOLAR KARŞILAŞTIRILIYOR?

Şirketlerin fiyat/kazanç, piyasa değeri/defter değeri, firma değeri/FAVÖK gibi rasyolarının karşılaştırıldığı programda yine devlerin net satış performansı Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) performansları analiz ediliyor. Ayrıca net kar performansı ve net borç durumu da tek tek ele alınıyor.

SEÇİM SONRASI NE OLUR?

Borsada son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ele alındığı programda borsa için kısa ve uzun vadeli beklentiler dile getirilirken seçim sonrası piyasalardaki olası gelişmelere de ışık tutuluyor. Programda son günlerde hissesi önemli oranda değer kaybeden Petkim'de bu durumun neden yaşandığı da açıklanıyor.