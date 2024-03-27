Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.806,72 %-0,01
        DOLAR 32,2606 %0,18
        EURO 35,0940 %0,50
        ALTIN 2.272,57 %0,85
        FAİZ 47,93 %-0,72
        GÜMÜŞ GRAM 25,52 %0,87
        BITCOIN 68.729,00 %-1,57
        GBP/TRY 40,8988 %0,53
        EUR/USD 1,0821 %-0,10
        BRENT 86,16 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 3.715,66 %0,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi? - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon muhasebesi şirket bilançolarını nasıl etkiledi?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Analisti Oğuzhan Kaymak oldu. Başta enerji, emtia olmak üzere Borsa İstanbul ve Türkiye'nin dev şirketlerinin masaya yatırıldığı programda enflasyon muhasebesi uygulanarak oluşturulan bilançolarda şirketlerin durumu analiz edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Analisti Oğuzhan Kaymak oldu. Başta enerji, emtia olmak üzere Borsa İstanbul ve Türkiye'nin dev şirketlerinin masaya yatırıldığı programda enflasyon muhasebesi uygulanarak oluşturulan bilançolarda şirketlerin durumu analiz edildi. Tüpraş, Petkim, Aksa, Erdemir gibi Türkiye'nin devlerinin maliyet kalemlerinin ölçülmesi için petrol, demir çelik, altın, etilen ve nafta fiyatları ile şirketlerin marjlarının ala alındığı programda Kaymak enflasyon muhasebesinin Aksa, Erdemir, Şişecam, Kordsa, Tüpraş, Koza Altın ve gübre şirketleri üzerindeki etkilerini tek tek analiz etti.

        REKLAM

        RASYOLAR KARŞILAŞTIRILIYOR?

        Şirketlerin fiyat/kazanç, piyasa değeri/defter değeri, firma değeri/FAVÖK gibi rasyolarının karşılaştırıldığı programda yine devlerin net satış performansı Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) performansları analiz ediliyor. Ayrıca net kar performansı ve net borç durumu da tek tek ele alınıyor.

        SEÇİM SONRASI NE OLUR?

        Borsada son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ele alındığı programda borsa için kısa ve uzun vadeli beklentiler dile getirilirken seçim sonrası piyasalardaki olası gelişmelere de ışık tutuluyor. Programda son günlerde hissesi önemli oranda değer kaybeden Petkim'de bu durumun neden yaşandığı da açıklanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #tüpraş
        #petkim
        #ERDEMİR
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        6 kişilik aileyi canından etti!
        6 kişilik aileyi canından etti!
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa