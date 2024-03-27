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        Haberler Magazin Kadir İnanır entübeden çıktı- Magazin haberleri

        Kadir İnanır entübeden çıktı

        Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam; "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam; "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:53
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          Dört gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        • 3

          PAZAR GÜNÜNDEN BERİ ENTÜBE DURUMUNDAYDI

          İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti. Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan Kadir İnanır; entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.

        • 4

          SEVİNDİREN HABER

          Tedavisinin dördüncü gününde Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi. İnanır, entübüden çıkarıldı.

        • 5

          "İLETİŞİM KURABİLİYOR"

          Prof. Dr. Necdet Sağlam, Habertürk'ten Öznur Karslı'nın sorularını cevapladı. İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam; "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam; "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

        • 6

          "ZAMANA İHTİYACI VAR"

          Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu; "Değerli halkımız; merak ettiğinizi bildiğimden hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim.

          Doktorlarımızın amacı aslında dün itibariyle Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi... Onu seven bizler bir an önce uyandırılmanın gerçekleştirilmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldılar.

          Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum. Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi Kadir İnanır mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizlerin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle.

          Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki; onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor. Ne iyi ki..."

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