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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den açıklama! Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri lodosla birlikte sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ederken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 07:18
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        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 23°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 22°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 18°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 19°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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