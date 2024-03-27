Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Boşnak yıldız Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'in tecrübeli golcüyü astronomik bir bedelle transfer etmek istediği belirtildi. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Bosna Hersek'te yayın yapan Sportam sitesinde yer alan habere göre eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.
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11 MİLYON EURO MAAŞ
Suudi Arabistan ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu için hamle yapacağı belirtilen haberde, Dzeko'ya önerilecek ücretin 11 milyon Euro olduğu aktarıldı.
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Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu teklifi değerlendirmek isteyebileceği de ifade edildi.
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Sezon başında Inter'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imzayı atan 38 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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