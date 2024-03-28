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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da 3 aylık hamile kadın, kocası tarafından öldürüldü

        Kütahya'da 3 aylık hamile kadın, kocası tarafından öldürüldü

        Bir türlü sonu gelmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Kütahya'da eklendi. Akraba ziyaretinde tartıştığı kocası tarafından göğsünden bıçaklanan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:45
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        3 aylık hamileydi; kocası bıçakla öldürdü
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        Kütahya'da akraba ziyaretinde tartıştığı kocası E.U. (29) tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile Esra Uşak (26), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta meydana geldi. Akraba ziyaretine gittikleri öğrenilen Esra Uşak ile eşi E.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine E.U, eşi Esra Uşak’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan E.U, sağlık kontrolünden geçirilip, emniyete götürüldü.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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