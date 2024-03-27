Kadir İnanır, Hülya Avşar'ın hayatını nasıl kurtardı?

Onlar öyle sanıyordu...

'İmrahorlu Kadir'in hasımları, mutluluklarına kurşun yağdırmak için pusu kurmuş bekliyordu.

O kurşunlardan biri 'Hülya'ya isabet eder. 'Hülya', kan revan içinde kalıp yere yığılır.

Sahnenin çekimi bitmiştir.

Yönetmen Osman F. Seden 'Kamera stop' der.

Kadir İnanır, Hülya Avşar'ı elinden tutup yerden kaldırmak için hamle yaptığında korkunç bir manzarayla karşı karşıya kalır ve set görevlilerine seslenir.

'Koşun'...