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        Haberler Magazin Kadir İnanır, Hülya Avşar'ın hayatını nasıl kurtardı? - Magazin haberleri

        Kadir İnanır, Hülya Avşar'ın hayatını nasıl kurtardı?

        Kadir İnanır'ın 40 yıl önce Hülya Avşar'ın hayatını kurtardığını biliyor muydunuz? İnanır'ın bir bilgisi, Avşar'ın hayatta kalmasını sağladı

        Giriş: 27.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:41
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        • 1

          Yıl 1984...
          Kadir İnanır; 35, Hülya Avşar; 21 yaşındadır.
          Kadir İnanır; kariyerinin 16, Hülya Avşar; 2'nci yılındadır.
          'Yabancı' filminin çekimleri için Kadir İnanır; 'İmrahorlu Kadir', Hülya Avşar; 'Hülya' karakterleriyle kamera karşısındadır.
          O sahnede; 'İmrahorlu Kadir' ile 'Hülya', az önce evlendikleri nikâh dairesinden çıkıp, el ele tutuşmuş, mutlu bir halde yeni hayatlarına doğru koşacaklardır.

        • 2

          Onlar öyle sanıyordu...
          'İmrahorlu Kadir'in hasımları, mutluluklarına kurşun yağdırmak için pusu kurmuş bekliyordu.

          O kurşunlardan biri 'Hülya'ya isabet eder. 'Hülya', kan revan içinde kalıp yere yığılır.
          Sahnenin çekimi bitmiştir.
          Yönetmen Osman F. Seden 'Kamera stop' der.

          Kadir İnanır, Hülya Avşar'ı elinden tutup yerden kaldırmak için hamle yaptığında korkunç bir manzarayla karşı karşıya kalır ve set görevlilerine seslenir.
          'Koşun'...

        • 3

          Hülya Avşar'ın karnı yarılmış, bağırsaklarının bir kısmı dışarı çıkmıştır.
          Kadir İnanır, önce Hülya Avşar'ın bağırsaklarının çıkan kısmını elleriyle karnından içeri sokup, tampon yapar. Zira bağırsakların uzun süre dışarıda kalmasının ölüm riskini artıracağını bilmektedir. Sonra da kucakladığı gibi bir otomobile bindirip en yakın hastane götürür.

          Peki Hülya Avşar'ın karnı neden yarılmıştır?
          Atılan kurşunlar gerçek miydi?
          Hülya Avşar'a suikast mı düzenlenmişti?
          Hayır.

          Vurulma sahnesinde Hülya Avşar'ın karnındaki kırmızı boyanın olduğu torba uzaktan kumandalı fünyeyle patlayacak, bembeyaz gelinlik kan kırmızısına dönecekti. Amaç buydu...

        • 4

          Ne var ki patlayıcılardan sorumlu görevli, barutu olması gerekenden fazla koyunca boya torbasıyla birlikte Hülya Avşar'ın karnı da yarıldı. Avşar, geçirdiği ameliyattan sonra uzun süre hastane tedavi gördü.

        • 5

          Kadir İnanır, bağırsakların dışarıda kalmamaması gerektiğini bilmeseydi doktorların ifadesine göre Hülya Avşar, hayatını kaybedecekti. Hülya Avşar, o kazadan yıllar sonra karnındaki dikiş izlerini yaptırdığı dövmeyle kapattı.

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