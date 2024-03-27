17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet

"İZLEDİĞİ POLİSİYE FİLMDE CİNAYETİN DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ"

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Tanık Lale Cengiz, "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm."

"Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer buldu.

"BENİM NE YAPACAĞIM BELLİ OLMAZ, SEN BANA MUKAYYET OL"

Tanık Lale Cengiz, ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp, kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi."

"Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece saat 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi. Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim."

"Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim. Sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu nedenle kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.

İddianamede gizli tanığın, olayı anne Turcen Sakallıoğlu'nun anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği de vurgulandı. Hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede sanık Turcen Sakallıoğlu'nun kızı Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.