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Zincir marketlere zam uyarısı

Dört büyük zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu

Giriş: 26.12.2022 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Zincir marketlere zam uyarısı
Zincir marketlere zam uyarısı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş zincir marketlerin genel müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Muş görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlık olarak sahada denetimleri yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Bakan Muş "Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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