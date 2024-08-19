Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuk heyecanı: Fırında bir şey pişiyor
Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den hamilelik pozu geldi
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Mutlu bir evlilik sürdüren Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.
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Henüz kaç aylık olduğunu ve cinsiyetini açıklamayan çiftten Zeynep Sever Demirel'den hamilelik fotoğrafları geldi.
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"FIRINDA BİR ŞEY PİŞİYOR"
Karnının belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, fotoğraflarını "Fırında bir şey pişiyor" notuyla yayımladı.
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"SAĞLIKLA GELSİN"
Kısa sürede paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören 35 yaşındaki 2009 Belçika Güzeli'ne "Sağlıkla gelsin" ve "Allah tamamına erdirsin" şeklinde çok sayıda yorum geldi.
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İKİ KIZLARI VAR
Öte yandan 2010'de evlenen Volkan Demiren ile Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kızı daha bulunuyor.