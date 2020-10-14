33 yaşındaki oyuncu, uzaktan eğitimle ilgili esprili paylaşımlarda kullanılan önlüklü Rihanna'nın karesini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenim bugün canlı ders var mı?” diye paylaşılan Rihanna'lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri, bir gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna'ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim annem Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım annem. Çok güzel olmuş.